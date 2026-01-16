Crítica del mercado laboral con un humor cínico en “La Única Opción”

Se encuentra disponible en salas de cine colombianas “La Única Opción” (No Other Choice), largometraje dirigido por Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy), un thriller de humor negro basado en la novela de Donald E. Westlake titulada “El Hacha”. La historia sigue a un hombre de mediana edad que se embarca en una atrevida caza de empleo después de ser despedido inesperadamente.

Protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin a lado de un reparto integrado por Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won y Yoo Yeon-seok, “La Única Opción” presenta a Man-su, que al ser despedido de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años y de estar desempleado durante varios más, diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.

Cortesía: MUBI y Cineplex - Película “La Única Opción” (No Other Choice) Ampliar

Producida por MUBI y distribuida por Cineplex, “La Única Opción” tuvo la Premiere Mundial en el Festival de Cine de Venecia, Premiere británica en el marco del Festival de Cine de Londres y Premiere mexicana en el 23° Festival Internacional de Cine de Morelia. La película se encuentra disponible en salas de cine colombianas desde el 15 de enero.