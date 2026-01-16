Entretenimiento

Crítica del mercado laboral con un humor cínico en “La Única Opción”

La cinta de Park Chan-wook es un drama con toques de comedia negra, donde sacar del camino a la competencia laboral se vuelve en la única opción.

Cortesía: MUBI y Cineplex - Película “La Única Opción” (No Other Choice)

Ricardo Bedoya

Se encuentra disponible en salas de cine colombianas “La Única Opción” (No Other Choice), largometraje dirigido por Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy), un thriller de humor negro basado en la novela de Donald E. Westlake titulada “El Hacha”. La historia sigue a un hombre de mediana edad que se embarca en una atrevida caza de empleo después de ser despedido inesperadamente.

Protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin a lado de un reparto integrado por Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won y Yoo Yeon-seok, “La Única Opción” presenta a Man-su, que al ser despedido de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años y de estar desempleado durante varios más, diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.

Cortesía: MUBI y Cineplex - Película “La Única Opción” (No Other Choice)

Producida por MUBI y distribuida por Cineplex, “La Única Opción” tuvo la Premiere Mundial en el Festival de Cine de Venecia, Premiere británica en el marco del Festival de Cine de Londres y Premiere mexicana en el 23° Festival Internacional de Cine de Morelia. La película se encuentra disponible en salas de cine colombianas desde el 15 de enero.

