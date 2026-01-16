Comandante de FFMM explicó operaciones contra ELN y Frente 33 en el Catatumbo: van 386 neutralizados

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se puede aflojar”: Comandante de las Fuerzas Militares por crisis en Catatumbo

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de las operaciones que adelantan contra el ELN y el Frente 33 de las disidencias en la región del Catatumbo, “una de las más grandes d ellos últimos tiempos”.

“Estamos haciendo un esfuerzo con autoridades a nivel nacional y local para mejorar las condiciones de vida del pueblo catatumbero, una región conmocionada por años (…). Esta posición de confrontación entre el ELN y el Frente 33 es lamentable, pero es el reto que debemos cumplir. Conocemos lo que pasa allá, un pueblo con ganas de salir adelante, maravilloso”, dijo.

¿Por qué el Estado no ha podido evitar la guerra en Catatumbo?

Señaló que desde el 2025 e inicios del 2026 las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33 se han intensificado en el Catatumbo, por lo que las operaciones de las Fuerzas Militares han permitido “neutralizar 386 criminales de las dos estructuras y recuperar 42 menores de edad”.

Además, destacó que deben hacer es seguir ocupando los 11 municipios del Catatumbo y avanzar.

¿Cómo se reacomodan las tropas?

“Esta operación arrancó con 6.000 hombres, hoy tenemos 6.500. La orden que se ha dado es hacer una gran operación de control militar, centrarnos en los puntos nodales en que se transportan los bandidos”, sostuvo.

Sin embargo, pidió apoyo de la población con información para poder ubicar a las estructuras de ambos grupos armados.

Desafíos en la frontera con Venezuela

El general López reconoció que la frontera con el vecino país es “muy caliente y genera desafíos especiales”, pero anunció que seguirán avanzando con operaciones de judicialización en esa región del país.

“Pido al país que confíe en sus Fuerzas Militares, tenemos que seguir avanzando con la ayuda del pueblo colombiano”, señaló.

