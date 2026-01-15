Inicia homenaje a los 32 militares cubanos muertos en operación de Estados Unidos en Venezuela

Cuba comenzó a rendir tributo este jueves, con la presencia del líder revolucionario Raúl Castro, a los 32 militares muertos a manos de militares estadounidenses en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

La Habana decretó dos jornadas de homenaje a los militares, una oportunidad para el gobierno de reafirmar la unidad nacional frente a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la isla comunista.

El homenaje se inició a primera hora de la mañana en el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana. Militares de la guardia de honor bajaron de un avión los 32 féretros con los restos de los uniformados, cubiertas por la bandera cubana.

Están presentes el exdirigente Raúl Castro, de 94 años, y el presidente, Miguel Díaz-Canel, vestidos de uniforme militar, según imágenes transmitidas por la televisión nacional.

Durante la ceremonia, el ministro del Interior, el general Lázaro Alberto Álvarez, expresó el “respeto” y “gratitud” de Cuba por los soldados y aseguró que los reciben con el orgullo de saber que “pelearon hasta la última bala” en cumplimiento de su misión.

“No los recibimos con resignación, lo hacemos con profundo orgullo”, dijo el ministro en el solemne acto donde se encontraban algunos familiares de los militares.

Si algo ha demostrado “esta dolorosa página de la historia” es que EEUU “jamás podrá comprar la dignidad del pueblo cubano”, consideró.

Los 32 cubanos fallecieron durante el ataque y captura de Maduro de las fuerzas estadounidenses en Venezuela.

Por su parte, las autoridades venezolanas solo han informado de la cifra de 23 militares venezolanos muertos. El trabajo de identificación de las personas fallecidas durante los bombardeos continúa, según Caracas.

Los restos de los 32 militares cubanos fueron trasladados en seis vehículos desde el aeropuerto hasta la sede del ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cerca de la emblemática Plaza de la Revolución, donde los habitantes de la capital podrán rendirles homenaje a lo largo del día.

En el camino, a ambos lados de la vía, cubanos aplaudieron el paso de la caravana.

Las jornadas de tributo concluirán el viernes con una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana.