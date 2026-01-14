Fiscalía española cita a declarar a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias

Este miércoles, 14 de enero, la Fiscalía de España citó a declarar a las dos mujeres que denunciaron al reconocido cantante de ese país Julio Iglesias.

De acuerdo con la información entregada durante la rueda de prensa por la abogada de Women´s Link, Gema Fernández, las presuntas víctimas nunca conocieron las condiciones laborales ni el ambiente de acoso que iban a sufrir.

Dentro de la denuncia que realizan, aseguran que los empleadores se habrían aprovechado de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban.

Además, confirman que los abusos no solo fueron sexuales sino de explotación laboral, pues eran sometidas a jornadas de 16 horas donde les hacían revisiones aleatorias de sus teléfonos celulares.

Desde la oenegé feminista confirman que tras darse a conocer este caso de presunta agresión sexual, acoso sexual, lesiones y trata de seres humanos, han recibido más denuncias por parte de otras trabajadoras del artista, cuya identidad mantendrán oculta por seguridad