Consejo Gremial de Bolívar alerta por liquidación anticipada de Autopistas del Caribe

El Consejo Gremial de Bolívar expresó su preocupación por la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe, al considerar que implica perder una inversión importante para convertir en doble calzada la vía de La Cordialidad entre Cartagena y Barranquilla.

Indicó el Consejo Gremial que “la vía en manos de Invías representa un alto riesgo de deterioro del servicio y del mantenimiento, así como de pérdida de estándares frente a la operación concesionada”.

Además, explicó que los peajes se mantienen, pero sus recursos podrían no reinvertirse en la misma proporción en el corredor, afectando la sostenibilidad de la vía y de servicios esenciales (grúas, ambulancias, carro-taller).

Ante lo anterior, solicito al Gobierno Nacional iniciar sin demora la estructuración de un nuevo proyecto, mejor diseñado y viable, que asegure las obras que necesita la vía La Cordialidad.