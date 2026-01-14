Artesanos de Cartagena logran ventas históricas por 206 millones de pesos en la feria FAREX 2026

Con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y en articulación con el Consejo de Artesanos de Cartagena, 18 artesanos de la ciudad cerraron con resultados comerciales destacados por más de 206 millones de pesos, en la vitrina creativa más importante del país: la Feria Farex.

Durante la feria, los artesanos registraron ventas por más de 195 millones de pesos y adicionalmente concretaron negocios posferia que pasaron los 10 millones de pesos, alcanzando ingresos que superaron los 206 millones; resultado del proceso de comercialización desarrollado en el Pabellón de los Invitados Especiales, donde exhibieron productos elaborados en diversas técnicas artesanales.

Esta cifra supera las ganancias que obtuvieron los artesanos en su participación 2025, que alcanzó los 185 millones de pesos.

Este acompañamiento institucional, realizado de manera articulada con el Consejo de Artesanos de Cartagena, permitió fortalecer la visibilidad del sector, dinamizar su actividad comercial y aportar directamente al desarrollo económico de los creadores locales, quienes aprovecharon FAREX como una plataforma estratégica para posicionar sus marcas y ampliar sus oportunidades de negocio.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, comentó: “los artesanos representan identidad, tradición y economía popular. Las ventas alcanzadas en esta versión de FAREX demuestran que respaldar su participación en estos espacios genera impacto económico real para sus familias y para la ciudad”.

Así mismo, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC destacó la participación de los artesanos expresando que “FAREX nos permitió iniciar el año fortaleciendo la economía cultural de Cartagena. Los resultados en ventas confirman el potencial de nuestros artesanos cuando cuentan con acompañamiento institucional y acceso a escenarios de alto impacto”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

“Queremos darle las gracias al señor alcalde Dumek y a la directora Lucy por esta gran oportunidad y este gran espacio que nos brindaron. Un fuerte abrazo de parte del Consejo de Área y de parte de todos sus artesanos. Queremos agradecerles por este escenario tan maravilloso, porque fuimos 18 familias beneficiadas con el ingreso que ha entrado a nuestra canasta familiar. Queremos que se sigan abriendo más espacios para seguir beneficiando a más familias que trabajamos de la mano todos los días con esfuerzo haciendo productos para que otras personas también los disfruten. Muchas gracias”, manifestó Zenaida Vásquez, presidenta del Consejo de Artesanos.

La exitosa participación de los artesanos cartageneros en FAREX 2026 reafirma el compromiso del IPCC con el fortalecimiento del sector artesanal.