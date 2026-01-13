Urabá en alerta por aumento de lluvias mientras Antioquia enfrenta emergencias por incendios

Antioquia

Aunque apenas comienza 2026, Antioquia enfrenta un escenario de riesgo climático simultáneo, con emergencias provocadas tanto por lluvias como por incendios forestales.

Así lo advirtió el director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRAN), Carlos Mario Zuluaga Gómez, al señalar que las precipitaciones continuarán y podrían intensificarse en varias zonas del departamento, especialmente en áreas cercanas a ríos.

De acuerdo con los reportes de los consejos municipales de gestión del riesgo, a 6 de enero se han registrado seis afectaciones en el departamento: tres asociadas a la temporada de lluvias y tres por incendios forestales, una combinación poco usual para esta época del año y que evidencia una alta variabilidad climática.

El mayor impacto por lluvias se concentra en la subregión de Urabá, donde se ha presentado un incremento significativo de precipitaciones en municipios como Carepa, Necoclí y Arboletes. Según el DAGRAN, más de 1.100 familias han resultado afectadas, principalmente por inundaciones, daños en viviendas y problemas de movilidad.

“La mayor afectación se ha presentado en las vías terciarias, con dificultades en puentes e inundaciones tanto en zonas comerciales como residenciales”, explicó Zuluaga Gómez.

Ante esta situación, la entidad avanza en la articulación de apoyos humanitarios, especialmente en la entrega de kits de alimentos para las familias damnificadas.

En contraste, el departamento también ha debido atender incendios forestales en zonas con altas temperaturas y periodos secos, lo que ha obligado a activar planes de contingencia paralelos y a reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y de los consejos municipales de gestión del riesgo.

Según el Sistema de Alertas y Monitoreo de Antioquia (SAMA), las lluvias no cederán en el corto plazo y podrían presentarse nuevas intensidades, en particular en zonas bajas y ribereñas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y movimientos en masa.

Ante este panorama, el DAGRAN hizo un llamado a las autoridades locales y a la comunidad para mantener activos los sistemas de alerta temprana, vigilar los cambios en los niveles de los ríos y atender las recomendaciones oficiales, con el fin de prevenir emergencias mayores y evitar pérdidas de vidas humanas.