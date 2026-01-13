Senador Enrique Cabrales acompañó recorrido de Paloma Valencia en Magangué

Magangué fue escenario de un mensaje claro y contundente: si los colombianos no defienden la democracia en las urnas, el país seguirá perdiendo su libertad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con la presencia de la candidata presidencial Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador Enrique Cabrales y los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, el Centro Democrático reiteró su compromiso de recuperar el país de manos del narcotráfico y la corrupción.

El senador Enrique Cabrales señaló que el presidente Petro traicionó al pueblo que le dio la oportunidad de gobernar un buen país y de dejar atrás su pasado como guerrillero. Sin embargo, asegura que convirtió al Estado en aliado y patrocinador del narcotráfico, transformándolo en una máquina de derroche y corrupción que benefició a los criminales y debilitó a la Fuerza Pública para favorecerlos.

“A la guerrilla narcotraficante le conviene que gane el heredero de las FARC. La guerrilla quiere reelegirse, y Cepeda representa la continuidad del desastre que hoy vive Colombia”, afirmó el senador.

Entre las propuestas destacan 100 universidades, empleo, fortalecimiento de la seguridad y rescate del sistema de salud.

El Centro Democrático asumió desde Bolívar un compromiso firme incluyendo:

1. Recuperar la seguridad, fortaleciendo la Fuerza Pública.

2. Bajar impuestos para aliviar el bolsillo de las familias y de las empresas que generan empleo.

3. Eliminar la JEP.

4. Permitir que los militares vuelvan a ser juzgados por la Justicia Penal Militar.

5. Repotenciar el Fondo Emprender.

6. Fortalecer el programa del Adulto Mayor.

7. Eliminar y fusionar ministerios, embajadas y consulados innecesarios.

8. Restablecer programas de vivienda, Mi Casa Ya.

9. Defender el ahorro y las pensiones.

10.Reactivar la economía y atraer inversión.

11. Fortalecer la educación digital y a distancia.

12.Garantizar un sistema de salud eficiente .

Desde Bolívar, el Centro Democrático le dice al país que los colombianos no están solos, que existe un partido que los representa y que, junto con sus líderes y candidatos al Congreso, no permitirá que la guerrilla en el poder escriba el rumbo de Colombia.