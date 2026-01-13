Reabren Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la Zona Norte

Con una inversión de más de $26.792 millones, por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el centro hospitalario llega para dignificar la salud de miles de cartageneros no solo de Canapote y sus barrios aledaños, sino de zonas rurales como La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezó este martes la apertura oficial de las puertas del nuevo y moderno Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la Zona Norte, que hará posible una atención en salud digna para más de 40.000 cartageneros.

La moderna infraestructura hospitalaria, que dispone de más de 10 especialidades médicas para la atención de niños, jóvenes y adultos contó con una inversión de más de $26.792 millones, por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

El Hospital de Canapote, concebido como un nuevo logro materializado desde la gestión de gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, llega para dignificar la salud de miles de cartageneros no solo de Canapote y sus barrios aledaños, sino de zonas rurales como La Boquilla, Tierra Baja, Puerto Rey, Manzanillo del Mar, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica, entre otros.

“Prometí a Cartagena, y le exigí al equipo de gobierno, que este año debe ser el de la consolidación y el de las transformaciones que dejan legados. Por ello, desde el 1 de enero no le hemos bajado la velocidad, la voluntad y la presión en todos los procesos y gestiones necesarias para entregar todo tipo de obras, bajo una visión integral”, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz.

Y añadió: “Porque es con una visión integral que a Cartagena la modernizamos, mejoramos y fortalecemos para que en verdad cada obra tenga trascendencia. Por eso un día entregamos una cancha nueva, al día siguiente una calle y hoy estamos entregando un gran hospital tras tantos años de espera. Y así será el formato que se viene: intercalando transformaciones en salud, educación, deporte, infraestructura vial y todo tipo de ámbito social, pues lo mejor está por venir”.

Por su parte, el director del Dadis, Rafael Navarro España, explicó que la moderna infraestructura cuenta con 4.171 metros cuadrados de construcción, conforme con los últimos estándares de calidad en materia de obras hospitalarias exigidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

“La entrega de este hospital representa un avance significativo para el fortalecimiento de la atención en salud, mejora la calidad de los servicios y dignifica la vida de las comunidades de este sector, que durante años esperaron la materialización de esta obra. Este hospital es una muestra más del compromiso del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz con el bienestar y el acceso oportuno a servicios de salud para los cartageneros. A través de la ESE, se garantizará una oferta de servicios con criterios de calidad, oportunidad y humanización”, manifestó Navarro España.

Los servicios que ya se encuentran habilitados son: consulta externa, medicina general, promoción y mantenimiento de la salud PYP, odontología, vacunación, toma de muestras de laboratorio, citología, psicología, nutrición, pediatría y ginecología.

Muy pronto, a través del Dadis, serán habilitados los servicios de: cirugía, sala de parto, sala de rehabilitación, hospitalización pediátrica y de adultos, urgencias y apoyo diagnóstico.

Con la entrega del hospital de Canapote, sumados al El Pozon y Nelson Mandela, Cartagena mejora significativamente los servicios de atención en salud, más digna y humanizada, conforme con lo establecido en el Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos.

El nuevo Hospital y cada una de sus áreas

Consulta externa:

* Anestesia

* Cirugía general

* Endodoncia

* Enfermería

* Medicina general

* Medicina familiar

* Nutrición y dietética

* Odontología general

* Ginecobstetricia

* Medicina interna

* Optometría

* Pediatría

* Psicología

* Psiquiatría

*Apoyo diagnóstico y complementación

terapéutica*

* Laboratorio clínico

* Toma de muestra de laboratorio clínico

* Servicio farmacéutico

* Terapia respiratoria

* Fisioterapia

* Toma de muestra de cuello uterino y

ginecológicas

* Diagnóstico vascular

* Imágenes diagnósticas - lonizantes

* Imágenes diagnósticas no ionizantes

* Gestión pre-trasfusional

* Radiología odontológica

Atención inmediata

* Atención del parto

* Atención de urgencias

* Transporte asistencial básico

* Transporte asistencial medicalizado

Internación:

* Atención prehospitalaria

* Hospitalización adultos

* Hospitalización Pediátrica

Quirúrgico

* Cirugía General

* Cirugía Ginecológica

Sobre el servicio de urgencias y su distribución

* 3 consultorios de urgencias

* 1 consultorio de triage

* Sala ERA (Enfermedades Respiratorias Agudas)

* Sala EDA (Enfermedad Diarreica Aguda)

* Sala de procedimientos

* Sala de reanimación

* Ambiente de aislados

* Sala de observación mujeres (con 3 camillas )

* Sala de Observación hombres (con 3 camillas)

* Sala de observación pediátrica (con dos camillas)

* Apoyo de ayudas diagnosticas, área para RX

Todo lo necesario, con los más altos estándares

El moderno centro hospitalario dispone, en su servicio de hospitalización general para adultos, de 18 camas habilitadas (10 para hombres y ocho para mujeres). Con relación al servicio de hospitalización pediátrica, dispone de 6 camas habilitadas, para un total de 24.

El nuevo Hospital de Canapote cuenta con dos quirófanos, una sala de partos, servicio de hospitalización obstétrica, central de esterilización, servicios amigables para adolescentes, de laboratorio clínico, servicio de toma de muestras de laboratorio clínico, servicio de toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, servicio de terapias- rehabilitación, servicio farmacéutico y servicio de consulta externa.

También sobresale medicina general y especializada, servicio de vacunación, servicio de odontología general (con dos unidades odontológicas) y servicio de radiología odontológica. Finalmente, se encuentran las oficinas de Gerencia y zonas administrativas.