Medida de pico y placa 24 horas en Cartagena termina el próximo jueves

El alcalde Dumek Turbay Paz confirmó la finalización de la medida de pico y placa por 24 horas. De acuerdo con el mandatario, la medida implementada por la temporada de navidad y fin de año de 2025 y el inicio de 2026 dejará de aplicarse a partir del próximo viernes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Hay un gran debate planteado ya, porque son muchos los cartageneros los que están pidiendo que la medida se extienda, pero somos un gobierno absolutamente serio con la palabra y le pedimos a los cartageneros un aporte solidario por un mes más y el próximo viernes ya no se va a aplicar la medida de pico y placa”, indicó el mandatario.

No obstante, Turbay Paz aseguró que se evaluará si es necesario implementar nuevamente la medida en otro momento del año.

“Como me lo han pedido muchos, lo vamos a evaluar si realmente es necesario el resto del año tener esa medida de esa índole. En lo personal, creeríamos que podríamos volver a la normalidad, pero igual tengo que escuchar al director del tránsito, a las empresas, tengo que escuchar a la secretaria del interior y a la policía para tomar una decisión”.

El horario habitual del pico y placa en Cartagena para vehículos se aplica en dos franjas diarias: en la mañana de 7:00 am a 9:00 am y en la tarde-noche de 6:00 pm a 8:00 pm.