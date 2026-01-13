Inicia el juicio en apelación contra la líder ultraderechista Marine Le Pen en Francia

El juicio en apelación contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos comenzó este martes con la líder ultraderechista francesa esperando anular una primera condena y salvar su candidatura a la elección presidencial de 2027.

En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró una “caza de brujas”.

La política de 57 años llegó al Palacio de Justicia de París, en el centro de la capital, sin hacer declaraciones a la prensa.