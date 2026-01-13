Internacional

Inicia el juicio en apelación contra la líder ultraderechista Marine Le Pen en Francia

Le Pen ya ha asegurado que si vuelve a ser condenada e inhabilitada renunciará a la carrera por el Elíseo sin esperar al recurso ante el Supremo, que se prevé antes de finales de año, lo que le dejaría sin tiempo para hacer campaña.

Marine Le Pen. (Photo by Thierry NECTOUX/Gamma-Rapho via Getty Images)

El juicio en apelación contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos comenzó este martes con la líder ultraderechista francesa esperando anular una primera condena y salvar su candidatura a la elección presidencial de 2027.

En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró una “caza de brujas”.

La política de 57 años llegó al Palacio de Justicia de París, en el centro de la capital, sin hacer declaraciones a la prensa.

