III Cumbre de Alcaldes de Bolívar: aprobatón de más de 45 proyectos para los municipios

En una extensa jornada de trabajo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, junto a los alcaldes de los 46 municipios del departamento, se reunió en el Palacio de La Proclamación, en Cartagena, para realizar seguimiento a las obras en ejecución por parte del Gobierno Departamental y analizar los proyectos que se desarrollarán durante los años 2026 y 2027.

Durante la III Cumbre de Alcaldes de Bolívar, se vivió una jornada de ‘aprobatón’, de proyectos donde los mandatarios municipales presentaron, uno a uno, informes detallados sobre los frentes de trabajo activos, el estado de ejecución de las obras y las nuevas iniciativas proyectadas, con el propósito de cumplir los compromisos del programa de gobierno Bolívar Mejor y avanzar hacia el cumplimiento del 100 % del Plan de Desarrollo Departamental.

El gobernador Arana Padauí destacó que, en la jornada de ‘aprobatón’, se lograron priorizar importantes iniciativas, más de 45, que las comunidades han esperado por años y que hoy se materializan gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Departamental y los alcaldes municipales.

“Hoy se han aprobado 12 iniciativas y se han priorizado más de 35 proyectos. Lo que hacemos en esta reunión, que realizamos cada año, es planear lo que resta del periodo de gobierno. A medida que vayan ingresando los recursos, iremos ejecutando las obras con base en una lista de priorización previamente concertada. Esta es la mejor manera de optimizar los 24 meses de gobierno que quedan”, indicó el mandatario departamental.

La agenda de proyectos aprobados incluye la construcción de nuevos sistemas de acueducto, escenarios deportivos en Cartagena y en varios municipios del departamento, pavimentación de vías en centros urbanos, así como vías secundarias y terciarias; construcción y mejoramiento de instituciones educativas, dotación hospitalaria y programas de construcción y mejoramiento de vivienda, entre otras iniciativas de alto impacto social.

El Gobernador resaltó especialmente un proyecto estratégico que transformará la conectividad vial del departamento: la construcción del puente que unirá a los municipios de Barranco de Loba y Hatillo de Loba, integrando la Depresión Momposina, el sur de Bolívar, los Montes de María y el norte del departamento.

“Este proyecto ya fue aprobado y contará con una inversión superior a los 260 mil millones de pesos, lo que permitirá mejorar de manera significativa la movilidad, el comercio y la calidad de vida de miles de bolivarenses”, señaló Arana Padauí.

Por su parte, Maicol Olascuaga, alcalde de Turbana, destacó que el respaldo decidido de la Gobernación de Bolívar permitirá garantizar un servicio de agua potable óptimo y digno para su comunidad y agregó: “En el corregimiento de Ballestas, la vía que va desde la Variante hasta el corregimiento presenta un avance del 40 %; el megacolegio en Turbana avanza en un 35 %; contaremos con un nuevo estadio de fútbol y se pavimentará una calle. Es la inversión más significativa que un gobernador ha realizado en nuestro municipio”, afirmó.

Desde el sur de Bolívar, el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya también resaltó los resultados del trabajo conjunto con el Gobierno Departamental. “Avanzamos en la construcción de un estadio de fútbol, ya entregamos el centro minero, el Centro de Alto Rendimiento está siendo intervenido y muy pronto será entregado, y seguimos trabajando en el mejoramiento de las vías terciarias”, manifestó el mandatario municipal.

De esta manera, y con la participación de todos los secretarios de despacho, directores de oficina y jefes de dependencia, se revisaron de manera integral los avances de los proyectos estratégicos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Bolívar de seguir priorizando el bienestar y el desarrollo integral de todos los bolivarenses.