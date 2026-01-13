El campo recibió $48 billones en créditos en 2025: así impacta la economía del agro

Los productores interesados en estas líneas de crédito podrán acercarse al Banco Agrario, a FINAGRO o a cualquier entidad financiera. Foto: Getty Images( Thot )

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) reportó que entre enero y diciembre de 2025 realizó 395.614 operaciones de crédito que beneficiaron a 312.837 productores, de los cuales el 90 % fueron pequeños productores agropecuarios.

La cifra representó un crecimiento del 15,8 % frente a 2024 y un cumplimiento del 112 % de la meta establecida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, señaló que los recursos permitieron ampliar el acceso al crédito en el campo. “En 2025 logramos llegar a más productores, especialmente pequeños campesinos, mujeres, jóvenes, asociaciones, comunidades indígenas y afrodescendientes, con soluciones financieras que responden a sus realidades productivas”, afirmó Restrepo.

Uno de los datos más relevantes es que 86.452 campesinos y campesinas accedieron por primera vez a un crédito formal, un aumento del 12,5 % frente a 2024, gracias al respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que actúa como fiador de los pequeños productores.

Recursos para alimentos, asociatividad y clima

Durante 2025, Finagro también incrementó el financiamiento para proyectos estratégicos del sector. La entidad desembolsó más de $11 billones para la producción de alimentos, mientras que los créditos orientados a mitigación y adaptación al cambio climático alcanzaron los $2,45 billones, con un crecimiento del 11 %.

El crédito asociativo sumó $464.979 millones, con un aumento del 58 % frente a 2024, con el objetivo de fortalecer organizaciones campesinas, mejorar la comercialización y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Además, más de 46.000 productores fueron capacitados en educación financiera y gestión de riesgos agropecuarios, superando en más del 130 % la meta anual.