Capturados alias “Samircañón y El Malkis”, vinculados a varios delitos en Cartagena

Los capturados fueron sorprendidos con un arma de fuego y sustancias estupefacientes en un operativo desarrollado en el barrio La Esperanza, sector Puerto Pescador. El arma será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en varios hechos con afectación a la seguridad ciudadana.

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, porte de estupefacientes y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos por los delitos de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y Trafico, fabricación o porte de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo en el barrio La Esperanza, sector Puerto Pescador. En el lugar fueron sorprendidos “Samircañón” y “El Malkis”, de 26 y 20 años respectivamente. A “Samircañón” se le halló en su poder un arma de fuego de fabricación industrial, calibre 38, con cuatro cartuchos del mismo calibre. A alias “El Malkis” se le encontraron 40 gramos de drogas sintéticas, con las cuales se podrían obtener hasta 500 dosis individuales.

A alias ‘Samircañón, le figuran tres (03) anotaciones judiciales por los delitos de:

• Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones del año (2019).

• Hurto calificado (2023).

• Hurto menor cuantía (2023).

De igual forma al “Malkis” le aparecen tres (03) registros por los delitos de:

• Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en los años (2024 y 2025).

• Lesiones año (2024).

Los elementos incautados y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia en lo corrido del año en Cartagena, ya se han capturado a cuatro (04) personas por homicidio, nueve (09) personas con armas de fuego ilegales y logrando incautar 10 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.