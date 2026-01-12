Urrao: Toque de queda para menores y restricción de horarios, medidas tomadas tras el ataque armado

Urrao- Antioquia

Cerca de la medianoche del sábado 10 de enero de 2026, la tranquilidad de la comunidad del área urbana del municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia, se vio alterada cuando dos hombres asesinaron a un joven de 20 años. En la reacción, la policía hirió a los dos sicarios; uno murió, pero en el cruce de disparos siete personas más quedaron heridas. Esta situación motivó un consejo de seguridad extraordinario en el que se adoptaron algunas medidas.

El alcalde de esta población, Nilson Barrera, calificó esta situación como triste y lamentable por los civiles afectados, por lo que mediante el decreto 007 de 11 de enero de 2026 se adoptaron algunas medidas restrictivas como toque de queda para menores, modificación de horarios en establecimientos comerciales que deben cerrar a las 12 de la noche, entre otras. Esto entre el 11 de este mes y hasta el 15 de febrero de 2026.

“Una restricción del parrillero hombre a partir de las seis de la tarde y hasta las cinco de la mañana, y seguimos con un decreto que es importantísimo, que es la restricción de los menores de edad después de las diez de la noche. Vamos de la mano de las diferentes entidades, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Personería, a hacer labores nuevamente de vigilancia sobre la presencia de menores de edad después de las diez de la noche en nuestro municipio”, informó el alcalde Barrera.

El mandatario dijo que para que esta medida se cumpla, los padres de familia deben tener una coresponsabilidad y así juntos poder garantizar la seguridad de los infantes y el resto de la comunidad ante la actual coyuntura. Mientras que el coronel Ferley Puerto, comandante de Policía Antioquia encargado, indicó que las medidas no tienen la intención de incomodar a las personas, pero que es necesaria una intervención en la población.

“Se nos están presentando una serie de hechos que están atentando contra la seguridad ciudadana y que es nuestro deber intervenir. Vamos a hacer aquí una serie de planes que se van a desplegar a todo el sector, tanto urbano como también la parte rural, con el fin de contrarrestar esta serie de hechos que están atentando contra la tranquilidad de este hermoso municipio”, agregó el coronel Puerto.

El oficial solicitó la colaboración de la comunidad para denunciar los hechos ilegales y que de eso depende que las restricciones se levanten lo más pronto posible.