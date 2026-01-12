“Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá expone al Aeropuerto de Paipa tras muerte de Yeison Jiménez

Este sábado, 10 de enero, se reportó en el municipio de Paipa, sector Romita, la caída de una aeronave en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más.

De acuerdo con las primeras versiones, la avioneta había despegado del Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa para desplazarse al departamento de Antioquia, pero la avioneta no habría logrado la altura necesaria y terminó estrellándose antes de tomar vuelo.

Para hacer un análisis técnico sobre el accidente, pasó por los micrófonos de La W el director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), Juan José Navia.

Inicialmente descartó la alerta BAD PRB como una posible señal de alarma, explicando que eso apareció en la pantalla de la aeronave solo porque el motor estaba en mínimas, “si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer, definitivamente es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de investigación”.

Sin embargo, aceptó que se trata de una aeronave que requiere protocolos, además de las condiciones que influyen al salir del Aeropuerto de Paipa, “es un avión muy delicado a la hora de operar, a esto sumen un componente, Paipa es un aeropuerto muy delicado, porque el avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies, un avión a esa altura está muy restringido y encima de eso, el cupo iba totalmente lleno, se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera y comenzar a moverse. Esto fue como un ‘caldo’ de cosas”.

“Cuando usted ya ha pasado el segundo tercio de la pista y no ha alcanzado la velocidad, a usted le toca llevar la falla al aire y hacer que el avión vuele, detenerlo es un error y obviamente es una tragedia. La toma de decisiones jugaba un papel importante para detener el despegue y no salir a vuelo. El avión se ve lento al despegar, supongo que el colega tomó la decisión de hacerlo rodar un poco más y sacarlo con esfuerzo. Seguramente el piloto hizo lo posible por sostener el avión”, analizó.

¿Aeropuerto de Paipa omitió controles que influyeron en el accidente donde murió Yeison Jiménez?

Navia aseguró en La W que este accidente “fue algo que se pudo haber prevenido. Están pasando cosas en el Aeropuerto de Paipa que están generando este tipo de cosas. El avión de Yeison Jiménez no tuvo un control previo al vuelo, no tuvo un control documental. Nadie hizo un control del avión antes de despegar, cosa que nos incita a indagar”.

Asimismo, destacó que AeroBoyacá, empresa dedicada a realizar estas revisiones, ha tenido múltiples limitaciones e impedimentos en el Aeropuerto de Paipa.

“Aquí se va a destapar una Caja de Pandora, precisamente porque este accidente, en cierto modo, pudimos haberlo evitado (…) El Servicio Aéreo de Boyacá no se creó por capricho, se creó porque sabemos que Paipa es un aeropuerto delicado. Para operar una aeronave es necesario ir a una oficina, entregar un balance de peso, que revisen su combustible, revisen sus cosas, mire su meteorología y tenga una preparación previa”, denunció.

“Yo vengo peleando con la administración del aeropuerto, porque cobran el arriendo pero no permiten trabajar, nos exigen un montón de cosas, me ha tocado hablar con los directores saliente y el nuevo, mire que ya tuvimos el primer riesgo, hemos querido estar muy prudentes hasta que salga la preliminar o la investigación del caso”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

