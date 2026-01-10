Usuarios de la Nueva EPS catalogan como la peor crisis la no entrega de medicamentos en Ibagué

Ibagué

Usuarios de Nueva EPS en el Tolima catalogan como la peor crisis que ha vivido la entidad en la región la no entrega de medicamentos desde el pasado 31 de diciembre.

Esto sobre todo afecta a los usuarios de Ibagué y el municipio de El Espinal, solo en estas dos poblaciones la Nueva EPS tiene más de 100 mil afiliados, muchos de ellos esperan una respuesta de la entidad.

El problema radica en el cambio de operador farmacéutico, hasta finales del 2025 estuvo a cargo de este proceso Colsubsidio, pero desde el primero de enero debía atender a los usuarios la empresa MEDIC, pero esto no ha sido posible.

Uno de los afectados aseguró que su vida corre peligro por no cumplir el tratamiento médico “Llevo dos meses esperando la entrega de medicamentos como la insulina, ni para hipertensión, la realidad es que unos pacientes están muriendo por la falta de medicamentos, otros los compramos, pero son muy costosos”.

Por su parte, Héctor González, representante de los afiliados de la Nueva EPS, ratificó que esta situación nunca se había registrado, por lo que le piden a la entidad una respuesta rápida a los usuarios que claman por su medicamentos.

Durante la última semana los usuarios de la Nueva EPS en Ibagué han realizado varios plantones en la sede ubicada en la calle 30 con carrera Quinta buscando una respuesta de la entidad.