Registraduría Nacional da el aval a las firmas de seis candidatos presidenciales: ¿Quiénes son?

Avanza la carrera presidencial en Colombia y en las últimas horas, se confirmó que seis aspirantes a la Presidencia de la República lograron superar el mínimo de firmas exigido, lo que les permite continuar oficialmente en la contienda electoral rumbo a las elecciones de 2026.

Los candidatos que ya tienen sus firmas avaladas se encuentran Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero y Mauricio Lizcano.

David Luna ya se pronunció ante el aval de la Registraduría Nacional

Entre los candidatos, las primeras reacciones fue de David Luna, quién celebra oficialmente su candidatura presidencial.

“Oficialmente soy candidato a la Presidencia de la República. La Registraduría Nacional certificó que cumplimos el requisito de firmas y acaba de entregarnos el aval”, dijo Luna.

#POLÍTICA Con el aval oficial de firmas por la Registraduría Nacional, David Luna se convierte oficialmente en candidato presidencial. Con esta decisión, se convierte en el primer candidato por firmas en recibir el aval oficial.



¿Cuáles aspirantes no cumplen los requisitos por la Registraduría Nacional?

De acuerdo con la información por la Registraduría Nacional, seis aspirantes no alcanzaron el número de firmas requeridas. Se trata de, Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihaly Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García.

Al no cumplir con este requisito, estos ciudadanos quedan por fuera del proceso electoral presidencial, al no demostrar el respaldo ciudadano mínimo que exige la normatividad vigente para este tipo de candidaturas.

Finalmente, la entidad electoral continuará con la revisión de las más de 28 millones de firmas presentadas por todos los comités ciudadanos y antes del 21 de enero, entregará el reporte final de quiénes cumplen o no con el número mínimo de apoyos válidos para aparecer en las consultas o en la primera vuelta de las elecciones.