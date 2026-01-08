Fiscalía Penal Militar abre investigación por desaparición de armamento en Barranquilla

El Ejército Nacional alcanzó en 2025 la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. (Foto de referencia)

La Fiscalía General Penal Militar y Policial abrió una investigación formal por el delito de peculado culposo, tras la desaparición de 48 armas de fuego de distintos calibres en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 2 del Ejército Nacional, en la ciudad de Barranquilla.

Esto teniendo en cuenta que se habría tratado de un armamento que pertenecía a material incautado.

Los hechos fueron detectados el 15 de diciembre de 2025, cuando el almacenista del batallón realizaba el control de inventario y evidenció la ausencia del material bélico.

Las armas tenían como destino el Departamento de Control de Armas y Municiones en Bogotá, y no eran propiedad del Ejército Nacional, sino bienes que se encontraban bajo custodia del batallón, asignados por la Seccional de Control Comercio de Armas No. 61 de Barranquilla.

Ante la gravedad del hallazgo, el Fiscal 2470 de Conocimiento ordenó la apertura formal del proceso identificado con el NUNC 080016644553202500285, clasificando inicialmente el caso como peculado culposo, mientras avanzan las actuaciones para establecer responsabilidades.

Durante el desarrollo de las diligencias investigativas, la Fiscalía estructuró un programa metodológico que contempla la emisión de múltiples órdenes a la Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición del armamento, identificar a los posibles responsables y garantizar un proceso transparente, eficaz y conforme a la ley.