Candidatos presidenciales le apuestan a conquistar a colombianos en EE.UU Y Europa

Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate abierto de cara a las elecciones del 2026. Fotos: suministradas.

La campaña política presidencial colombiana no sólo se está viviendo en el país, sino que al parecer se empezó a meter incluso en los Estados Unidos y España.

En los últimos días, la relación diplomática entre Bogotá y Washington volvió a pasar por uno de sus momentos más complejos.

Por ejemplo, colombianos en Estados Unidos y seguidores del abogado De La Espriella, en San Francisco, han instalado en los últimos días la tradicional valla con la que se identifica esa campaña presidencial en el icónico puente de Golden Gate, en San Francisco, en la cual se lee “Tigre, salve Usted la Patria”.

Lo particular de la aparición de los avisos, se da cuando nuevamente los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, han controvertido fuertemente tras la captura el pasado viernes 3 de enero en Caracas, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Incluso, este miércoles los dos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la cual hablaron entre otros temas de los cultivos ilícitos y las fábricas de producción de los estupefacientes que terminan llevando los narcotraficantes desde Colombia, pasando por Venezuela, hasta territorio estadounidense, y bajando las tensiones diplomáticas.

El precandidato presidencial de la Espriella esta semana envió una carta al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio y a la fiscal general norteamericana Pam Bondi, solicitó al Gobierno de Estados Unidos una intervención activa frente a la infiltración del crimen organizado en las instituciones colombianas y su particular relación que han tenido en los últimos años con el detenido presidente venezolano Nicolás Maduro.

Iván Cepeda fue recibido por cientos de colombianos en España

El precandidato del partido de gobierno Iván Cepeda, adelantó agenda en Madrid y se reunió con cientos de compatriotas que viven en España (y Europa) y reflexionó sobre cómo afectarán a América Latina los ataques perpetrados la semana pasada en Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.

“Con la intervención de Estados Unidos no hay seguridad para nadie”, advirtió Cepeda, quien también mandó calurosos mensajes de apoyo a Gustavo Petro tras el señalamiento del presidente estadounidense.

En el salón de actos del sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT), Cepeda reunió a alrededor de 700 personas, que esperaban al candidato con cánticos como “Se vive, se siente, Iván presidente”;” No me da la gana ser una colonia norteamericana, y sí me da la gana ser una Colombia libre y soberana” o “Fuera los yanquis”.

Y agregó: “Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen, a nuestro gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo con amenazas. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”, declaró el candidato presidencial del Pacto Histórico, en lo que supuso su primer acto político de 2026.

Ante banderas colombianas que ondeaba el público, Cepeda defendió que solo un gran movimiento global podrá detener a la extrema derecha neofascista.

Y advirtió de que, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela: “Debemos ser conscientes de que sin paz, legalidad internacional ni estabilidad, no hay seguridad para nadie”.