“El control territorial del norte del Caquetá está en manos de Calarcá”: Gobernación alerta

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, lanzó una fuerte alerta sobre la situación de orden público que enfrenta el departamento tras el asesinato de dos policías en Cartagena del Chairá, hechos que, según dijo, marcan un punto de quiebre en la seguridad regional. “Esto es una situación que hay que repudiar desde el inicio. Hacía muchos años no se presentaba ninguna afectación en la integridad de miembros de la Policía Nacional en el Caquetá”, afirmó en entrevista con W Radio.

Ruiz aseguró que la forma en la que se ejecutó el ataque evidencia un alto nivel de planeación. “Los videos muestran ráfagas de fusil, francotiradores, todo milimétricamente calculado”, señaló, al tiempo que recordó que las autoridades venían emitiendo alertas previas ante el deterioro del orden público en el territorio.

Como antecedente, el mandatario mencionó la desactivación de un carro bomba en Belén de los Andaquíes el pasado 22 de diciembre. “Era un vehículo con un sistema de activación moderno, manejado vía WiFi, con cerca de 250 kilos de explosivos de alto poder”, explicó. Tras ese hecho, la Gobernación expidió un decreto para pedir a los alcaldes extremar las medidas de seguridad en todos los municipios del departamento.

Sobre la situación en Cartagena del Chairá, Ruiz fue enfático en señalar que el control territorial lo ejerce una estructura armada específica. “Ese sector está liderado militarmente por el grupo armado ilegal de alias Calarcá. No puedo afirmar que hayan sido ellos los autores del atentado, pero el control territorial en esa zona lo tienen ellos”, advirtió.

El gobernador también se refirió a los enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’, especialmente en el bajo río Caquetá y en los límites con el Amazonas. “Es una guerra entre ellos, pero el problema es que la población civil queda en medio. Unos llegan y piden una cosa, los otros llegan y piden lo contrario”, relató.

Frente a los diálogos de paz, Ruiz cuestionó los indicadores oficiales de reducción de la violencia. “Si hablamos solo de homicidios, sí, somos uno de los departamentos con menos casos, pero eso no refleja la realidad”, afirmó. A su juicio, el principal indicador de violencia hoy es la extorsión. “Estamos con niveles nunca antes vistos de extorsión en el Caquetá. Están extorsionando a todo el mundo: funcionarios públicos, contratistas, campesinos, comerciantes y ganaderos”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador fue categórico al advertir que sin compromisos reales de los grupos armados, el proceso fracasará. “La paz no es solo sentarse en una mesa. Es no reclutar, no extorsionar y no constreñir a la población. Mientras no se entreguen las armas y no haya una verdadera resocialización, esto va a fracasar”, concluyó.