Dinamarca urge a Estados Unidos a cesar en sus “amenazas” hacia Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió este domingo al Gobierno estadounidense que deje de lanzar “amenazas” hacia Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump reiterase de nuevo su interés por este territorio autónomo danés.

“Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta”, dijo Frederiksen en un comunicado enviado a varios medios daneses.

Frederiksen señaló que no tiene “sentido” que Estados Unidos hable de que es necesario hacerse con Groenlandia y que no tiene “ningún derecho” a anexionarse uno de los tres territorios que forman la llamada Mancomunidad del Reino (Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe).

Dinamarca y, por tanto, también Groenlandia son parte de la OTAN y están protegidas por sus garantías de seguridad, afirmó Frederiksen, quien recordó que Copenhague y Washington tienen un acuerdo de defensa firmado desde hace décadas y que Dinamarca ha hecho inversiones “notables” en seguridad en el Ártico.

Las declaraciones de Frederiksen se producen después de que Trump insistiese de nuevo en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia en una entrevista con The Atlantic.

La política conservadora estadounidense y exdirectora de comunicación de Trump Katie Miller había compartido también en las últimas horas en sus redes sociales una imagen de Groenlandia cubierta por la bandera de EE.UU. y la palabra “soon” (pronto).

“La imagen que Katie Miller ha compartido, en la que Groenlandia aparece cubierta por una bandera estadounidense, no cambia nada. Nuestro país no está en venta y nuestro futuro no se decide en las redes sociales”, señaló en un escrito en Facebook el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen defendió que las relaciones entre países y pueblos se construyen desde el “respeto” y basándose en el derecho internacional, y no en gestos simbólicos “que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos”.

Un enviado especial de EE.UU. para la isla

Trump ha afirmado en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Su designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EE.UU. para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Esta isla ártica con una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por hielo de forma permanente) depende en gran medida de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto total.

Groenlandia goza desde 2010 de un nuevo estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación, una posibilidad que apoya la mayoría de sus habitantes, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EE.UU, según sondeos recientes.