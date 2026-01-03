Por crisis en Venezuela, LATAM Airlines suspende vuelos por 48 horas hacia el Caribe

ECONOMÍA

Luego de que Estados Unidos capturara en Venezuela a Nicolás Maduro en la madrugada de este 03 de enero, la operación aérea en el vecino país se ha cancelado.

En el caso de la compañía panameña, LATAM, se decidió priorizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación, por lo que canceló temporalmente sus vuelos hacia Aruba y Curazao durante las próximas 48 horas, correspondientes al 3 y 4 de enero de 2026.

La aerolínea informó que los pasajeros con vuelos programados en las rutas mencionadas podrán gestionar, a través de la sección “Mis Viajes” en la aplicación LATAM o en latam.com, alguna de las siguientes alternativas:

Cambiar la fecha o el vuelo en la misma cabina, sujeto a disponibilidad, sin diferencia tarifaria, por hasta un año contado desde la fecha de emisión del tiquete; o

Solicitar la devolución del pasaje, incluyendo asientos, equipaje u otros servicios opcionales (ancillaries).

“Los pasajeros afectados están siendo contactados de manera proactiva a través de los datos registrados en sus reservas”, indicó Latam.

Cabe resaltar que actualmente, LATAM Airlines opera tres frecuencias semanales entre Bogotá y Aruba, y tres frecuencias semanales entre Bogotá y Curazao.

Adicionalmente, los pasajeros con vuelos programados hacia Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 contarán con las mismas flexibilidades, pudiendo realizar cambios de fecha o solicitar la devolución de su tiquete hasta un año después de su emisión.

Maduro y su esposa son llevados a Nueva York para ser juzgados por Estados Unidos: dice Donald Trump

Seguido de los bombardeos en Venezuela, con el fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó los ataques, aseguró en diálogo con Fox News que su par venezolano se encuentra en un buque militar donde es llevado al país norteamericano para que responda ante la justicia de Nueva York.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, dijo. Maduro está con su esposa, Cilia Flores.

A propósito, la fiscal general Pam Bondi recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre Maduro por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York", escribió Bondi en un mensaje en la red social X.