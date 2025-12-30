Neiva fortalece la equidad de género con nuevos avances institucionales

La Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social presentó los avances de la Política de Mujer y Equidad de Género durante la rendición de cuentas 2025 en Neiva.

En un ejercicio de transparencia y participación ciudadana, la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social presentó la rendición de cuentas del Programa Mujer y Equidad de Género, correspondiente a la vigencia 2025, en la que se socializaron los principales avances de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el municipio de Neiva.

Durante la jornada se expusieron los resultados alcanzados en los ocho ejes estratégicos de esta política pública, orientada a la prevención y atención de las violencias basadas en género, la promoción de la ruta de atención integral y la garantía de los derechos de las mujeres neivanas, a partir de un trabajo articulado con entidades públicas, privadas y organizaciones externas.

Uno de los avances más relevantes fue la puesta en marcha del Observatorio de Asuntos de Género y Violencias contra la Mujer, creado mediante el Decreto 481 del 9 de diciembre de 2025, que reglamenta el Acuerdo 020 de 2024 “Neiva sin violencias, Neiva sin acoso”. Esta herramienta permitirá identificar indicadores, analizar cifras y apoyar la toma de decisiones para la prevención y mitigación de las violencias de género en la ciudad.

De igual manera, se destacó el fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, respaldado por los Decretos 0446 del 11 de noviembre y 0481 del 9 de diciembre de 2025, que amplió su representación de 24 a 27 sectores, consolidándose como un escenario clave de participación política y construcción de ciudadanía.

En el marco del Plan de Acción Municipal, estructurado a partir del Plan de Igualdad y Oportunidades y de los compromisos con el Consejo Comunitario de Mujeres, se desarrollaron acciones en salud, educación, cultura, empleo, prevención de violencias, atención a la mujer rural, construcción de paz y participación política. Entre los resultados se destacan la atención a miles de mujeres a través de campañas de sensibilización, programas de formación, inserción laboral, fortalecimiento de emprendimientos y estrategias de protección y empoderamiento femenino.

Con esta rendición de cuentas, la Administración Municipal reafirma su compromiso con la equidad de género, la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de una Neiva más justa, incluyente y libre de violencias.