Estados Unidos asegura haber matado o capturado al menos 25 miembros del Estado Islámico en Siria

Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las operaciones incluyeron 11 misiones coordinadas junto a socios locales, en las que murieron al menos siete combatientes del EI y fueron capturados otros miembros de la organización. Además, las fuerzas estadounidenses aseguraron haber destruido cuatro depósitos de armas utilizados por el grupo.

Las acciones se desarrollaron entre el 20 y el 29 de diciembre y forman parte de una ofensiva sostenida contra el grupo yihadista en el centro del país.

Continuidad de la ofensiva tras el ataque del 13 de diciembre

Las operaciones más recientes se enmarcan en una campaña iniciada tras la emboscada perpetrada por el Estado Islámico el pasado 13 de diciembre en la provincia siria de Homs, que dejó tres estadounidenses muertos: dos soldados y un intérprete civil que acompañaba a las fuerzas militares.

En respuesta a ese ataque, el 19 de diciembre Estados Unidos anunció una ofensiva de mayor escala contra posiciones del EI en Siria. De acuerdo con CENTCOM, esta fase inicial buscó recudir las capacidades operativas del grupo de manera significativa y evitar nuevos ataques contra personal estadounidense y sus aliados en la región.

Operación Ataque Ojo de Halcón

La campaña fue denominada 'Operación Ataque Ojo de Halcón’ y contó con la participación de tropas estadounidenses y jordanas. Durante esta ofensiva, las fuerzas involucradas destruyeron cerca de 70 emplazamientos presuntamente utilizados por el Estado Islámico en distintos puntos del centro de Siria.

Las acciones incluyeron bombardeos con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, dirigidas contra infraestructura logística, centros de mando y almacenamiento de armas del grupo yihadista. El Comando Central señaló que estas operaciones permitieron afectar de manera directa la capacidad del EI para planear y ejecutar ataques en la región.

Impacto sobre la infraestructura del EI

Según el comunicado oficial, los ataques recientes han logrado destruir infraestructura clave y arsenales del Estado Islámico, debilitando su presencia en zonas donde mantiene actividad pese a la derrota territorial sufrida en años anteriores.

El almirante Brad Cooper, comandante adjunto de CENTCOM, afirmó que las fuerzas estadounidenses mantienen un compromiso sostenido para enfrentar la amenaza del grupo. “Seguimos trabajando de manera estrecha con nuestros socios regionales para erradicar la amenaza que el Estado Islámico representa para la seguridad de Estados Unidos y de la región”, señaló.

Persistencia de la amenaza y respuesta estadounidense

A pesar de la presión militar, Estados Unidos reconoce que el Estado Islámico continúa activo en Siria y otras zonas del Medio Oriente, operando a través de células dispersas y ataques de baja escala. En el último año, Washington ha denunciado al menos 11 ataques del EI contra objetivos estadounidenses en Siria.

En respuesta, las autoridades estadounidenses aseguran haber llevado a cabo múltiples operaciones antiterroristas que han derivado en la detención de más de 300 miembros del grupo y la muerte de más de 20 combatientes. Estas acciones, según CENTCOM, buscan evitar que el EI recupere capacidad territorial o reorganice estructuras operativas más amplias.