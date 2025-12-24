Ecuador mantendrá solo un paso fronterizo con Colombia y Perú por “razones de seguridad nacional”

El Gobierno ecuatoriano informó que la movilidad terrestre internacional quedará limitada a dos puntos oficiales: el Centro Nacional de Atención Fronteriza (Cenaf) de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Huaquillas, en el límite con Perú. Todos los demás cruces quedarán inhabilitados para el tránsito formal de personas y mercancías.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como una decisión vinculada a la seguridad nacional y adoptada de manera coordinada con las autoridades de los países vecinos. Según la Cancillería, los gobiernos de Colombia y Perú fueron informados con antelación sobre la restricción, que ya se encuentra en vigor.

A partir del 24 de diciembre Rumichaca y Huaquillas serán los únicos pasos internacionales en las fronteras norte y sur del país. pic.twitter.com/0DwfAW815m — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) December 24, 2025

En el caso de la frontera norte, el tránsito internacional se concentrará exclusivamente en el Cenaf de Rumichaca, principal punto de conexión terrestre entre la provincia ecuatoriana de Carchi y el departamento colombiano de Nariño. Este paso es uno de los corredores más transitados entre ambos países, tanto por movilidad migratoria como por intercambio comercial. Con la nueva disposición, los demás pasos fronterizos quedarán cerrados para el cruce regular.

De forma similar, en la frontera sur, el único punto autorizado será el Cebaf de Huaquillas y el puente internacional que conecta a la provincia ecuatoriana de El Oro con el departamento peruano de Tumbes. Las autoridades señalaron que la centralización del control en un solo punto busca reforzar la supervisión migratoria y aduanera, así como optimizar los recursos de seguridad en una zona considerada estratégica.

Seguridad y control en un contexto de alta tensión

El Gobierno ecuatoriano explicó que la restricción permitirá fortalecer los controles fronterizos, especialmente en un periodo de alta movilidad por las festividades de fin de año.

En ambos pasos habilitados se mantendrá la presencia permanente de las instituciones responsables del control migratorio, aduanero y de seguridad, con el fin de garantizar una atención continua a los usuarios que transiten por estos puntos.

La decisión se adopta en un contexto marcado por la crisis de seguridad que atraviesa el país. Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado. El Gobierno ha catalogado a estos grupos como organizaciones terroristas y los responsabiliza por la escalada de violencia que ha llevado al país a encabezar los índices de homicidios en América Latina.

Las zonas fronterizas, tanto al norte como al sur, han sido señaladas por las autoridades como áreas especialmente vulnerables a actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando y la migración irregular. En ese escenario, la concentración del tránsito en puntos oficiales busca reducir los riesgos asociados a pasos no controlados y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

Coordinación regional con Colombia y Perú

Tras el anuncio ecuatoriano, las autoridades peruanas confirmaron que han entablado contacto con sus contrapartes para adoptar medidas conjuntas que permitan gestionar la situación y fortalecer el combate contra la delincuencia organizada transnacional, así como el control de la migración irregular. El Gobierno del Perú reiteró su disposición a cooperar con Ecuador en materia de seguridad, en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes.

Aunque el comunicado oficial no precisó la duración de la medida, el Ejecutivo ecuatoriano dejó claro que la restricción responde a evaluaciones de seguridad y que su aplicación se mantendrá mientras persistan las condiciones que la motivaron. Por ahora, el tránsito internacional terrestre hacia y desde Ecuador quedará concentrado exclusivamente en Rumichaca y Huaquillas, bajo un esquema de control reforzado.