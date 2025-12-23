Gobernador de Cundinamarca anunció licitación para reconstruir viviendas en Medina y Paratebueno

Colombia

Luego de que los municipios cundinamarqueses de Medina y Paratebueno fueran gravemente afectados por el sismo ocurrido el 8 de junio de 2025, la Gobernación de Cundinamarca presentó un balance de las acciones desarrolladas para la atención de las familias damnificadas y el proceso de reconstrucción del territorio.

En ese sentido, seis meses después del incidente natural, se han realizado acciones desde diferentes entidades que han contribuido a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de estos municipios. Por ese motivo, acá le contamos sobre estas cifras y acerca del más reciente anuncio de la Gobernación de Cundinamarca.

Acciones de ayuda para los habitantes de los municipios afectados

Durante este periodo, más de 2.000 familias han sido atendidas con ayudas humanitarias y previamente caracterizadas. De igual manera, 600 hogares recibieron subsidios de arrendamiento y se realizó la demolición de 350 viviendas que representaban riesgo para sus habitantes.

Adicionalmente, la Gobernación de Cundinamarca se articuló con la Corporación Minuto de Dios para canalizar las donaciones realizadas por los colombianos, recursos que ascienden aproximadamente a 5.200 millones de pesos.

Gobernador Jorge Rey anunció licitación para la primera fase de reconstrucción de viviendas

Para los municipios de Medina y Paratebueno, se estructuró el proceso de reconstrucción de 610 viviendas y la intervención de más de 45 Instituciones Educativas Departamentales. En articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se contrataron estudios geotécnicos para analizar las condiciones geológicas del suelo y definir su capacidad portante, lo que permitió establecer una tipología de vivienda con definición de área y sistema constructivo.

En materia de financiación, se concretó la concurrencia de recursos entre la Nación y el departamento para ejecutar la primera fase de la reconstrucción, por un valor de 68.000 millones de pesos. A esto se suman 25.000 millones de pesos destinados a la reconstrucción y mantenimiento de 45 instituciones educativas.

Al respecto, anunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey: “Ya fue publicada en SECOP II la licitación pública para la construcción de la primera fase de nuevas viviendas en los municipios afectados por el sismo del 8 de junio”, afirmó.

Finalmente, el mandatario departamental informó que, de manera simultánea a este proceso, la UNGRD adelanta su propio proceso de selección de contratistas, lo que permitirá iniciar la construcción de las viviendas en abril de 2026.