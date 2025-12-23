Extensión de TransMilenio, nuevo hospital y cable aéreo en Soacha: ¿cómo avanzan estas obras?

Colombia

En la actualidad, el municipio de Soacha le está aportando al fortalecimiento de la infraestructura local, a la mejora de la movilidad y a otros aspectos que impulsan la calidad de vida de sus habitantes. Entre estas apuestas, se encuentran grandes obras que aportan a diferentes sectores, como lo es el cable aéreo, la extensión de TrasMilenio y la construcción de un nuevo hospital. Por esa razón, aquí le contamos en qué va cada uno de estos proyectos.

Así va la construcción del nuevo hospital en Soacha

Se trata del Hospital Mario Gaitán Yanguas - Hospital Regional de Salud Soacha, una obra que inició en abril del 2024 y terminará el 14 de abril de 2026. Allí se implementarán más de 55 nuevos servicios, entre especialidades de consulta externa, servicios quirúrgicos, de internación, servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, así como equipos estratégicos y nuevos procedimientos quirúrgicos. En ese sentido, el avance físico ejecutado es del 39.52% para la Infraestructura 1 y del 26% para la Infraestructura 2.

Avance de la obra del cable aéreo de Soacha

Este proyecto es un sistema de transporte por cable de 3,8 km, que conectará la Autopista Sur (troncal de TransMilenio, Estación Terreros) con la comuna 4 de Soacha (Ciudadela Sucre). A su vez, el objetivo de la obra es reducir los tiempos de viaje y ofrecer una alternativa sostenible y segura a los habitantes de Soacha, para la conexión con el sistema de transporte masivo de TransMilenio.

De esta manera, el proyecto, que tendrá 3 estaciones y beneficiará a 24.440 habitantes, reporta un avance del 100 % en la fase de prefactibilidad, y un 18 % en la fase de factibilidad, por lo que se espera que se inicie la construcción en el año 2030 y entre en operación en el año 2032.

Extensión de Transmilenio a Soacha

A corte del 14 de noviembre de 2025, la obra tiene un 66.64% de avance, pues, por un lado, el Patio Portal El Vínculo, el más grande del sistema TransMilenio, ya está 100% finalizado. Además, se han construido 3.347 metros lineales de calzada exclusiva, sentido Bogotá-Girardot y Girardot-Bogotá, que equivalen al 38%, y más de 2.961 metros lineales de calzada mixta, sentido Bogotá-Girardot y Girardot-Bogotá, que equivalen al 34%.

Asimismo, se han instalado 2.613 metros lineales de tubería en el Colector Sur, clave para el manejo de aguas lluvias en la zona aferente al proyecto. Uno de los puntos estratégicos de movilidad es la Estación Intermedia 3M, concebida como un nodo clave de integración entre el sistema de alimentación y el sistema de TransMilenio. La estación contará con nueve plataformas que le facilitarán la conexión con las rutas alimentadoras actualmente en construcción para el municipio. A la fecha, esta obra presenta un avance del 24.78%.