Este fue el pedido del capitán de Wolverhampton a Jhon Arias y Yerson Mosquera

Jhon Arias, jugador de Wolverhampton en la Premier League 2025-26 en el partido ante Manchester United / Getty Images / NurPhoto

Wolverhampton volvió a caer una vez más en la Premier League, esta vez perdió 2-0 ante Brentford en el Molineux Stadium. Partido en el que Jhon Arias ingresó al minuto noventa, donde poco y nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Yerson Mosquera, por su parte, no fue convocado para este duelo, dejando así relegados a los futbolistas colombianos.

En lo que va de la temporada 2025-26, el equipo aún no ha logrado encontrar la regularidad y la confianza para ganar ni siquiera un partido. Para salir de esta gran crisis deportiva, incluso tuvieron que cambiar el entrenador por los malos resultado, recientemente asumió Robert Owen Edwards.

El mensaje del capitán de Wolverhampton a sus compañeros

Tras esta nueva derrota por la jornada 17 de la Premier League, el capitán del equipo, Matt Doherty, fue autocriticó, dejando claro que en el mercado de fichajes que se viene necesitan traer a nuevos jugadores que le cambien la cara al equipo. Pero también hizo un llamado a sus compañeros de no abandonar al club, sin antes haber luchado hasta el final.

“Necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos hacer un examen de conciencia, mirarnos al espejo y decidir por qué queremos que se nos recuerde en el club. ¿Queremos que se nos recuerde por luchar hasta el final de la temporada o por ser cobardes y tomar la opción fácil, como intentar irnos en enero o dejar que otros nos quiten el puesto?”, comento Doherty.

Sobre los nuevos fichajes mencionó: “Necesitamos algo, ya sea en el mercado de préstamos o lo que sea. Vamos a necesitar energías nuevas, no voy a decir en qué posiciones, pero necesitamos algo”.

La respuesta de Jhon Arias

De igual manera, ante este mal momento del Wolverhampton, el fututo de Jhon Arias podría complicarse de cara al Mundial del 2026, ya que necesita sumar minutos y estar en buen nivel para jugar con la Selección Colombia. Ante esto explicó, “Soy consciente del momento que estamos atravesando en Wolverhampton, estoy trabajando mucho para conseguir el objetivo y revertir lo que estamos viviendo”.

Es válido mencionar, que antes de llegar a Inglaterra, el atacante colombiano, era la gran figura de Fluminense, incluso en el Mundial de Clubes fue el jugador diferente. Es por ello que se ha especulado, sobre un posible cambio de equipo en este mercado de fichajes.

El próximo partido del Wolverhampton será el sábado 27 de diciembre ante el Manchester United a partir de las 3:15 p.m (hora Colombia). En lo que será un duro reto para los colombianos.