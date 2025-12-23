En la Feria de Cali se abre un nuevo espacio para compartir la música
Desde hace más de cinco décadas, las casetas han sido el corazón popular de la Feria de Cali. Espacios para democratizar la fiesta, para sacar la música de los clubes y llevarla a la calle, a la familia, al encuentro entre amigos.
En esta edición número 68 de la Feria de Cali, se suma a esa historia de las casetas, con propuesta que honra ese espíritu colectivo y lo lleva a un nuevo terreno: “La Clave Audio Bar”, un lugar donde la música no acompaña la fiesta, la protagoniza.
Más que crear una caseta tradicional, se propone un punto de encuentro donde compartir, escuchar y disfrutar se convierten en un mismo ritual. Por eso Old Parr 12 llega a Cali a “La Clave Audio Bar”, una experiencia sonora y cultural creada junto a Frat agencia creativa y productora de experiencias que se inaugura el 25 de diciembre de 2025 en La Arboleda Centro de Eventos, en Arroyo Hondo, Yumbo, como uno de los eventos que marca el inicio de la Feria de Cali.
La Clave es el resultado de una alianza entre Old Parr 12 y Houd, estudio colombiano de diseño de sistemas de sonido que desde hace 13 años concibe el audio como una experiencia emocional y estética. Juntos crean un audio bar donde el sonido se siente de forma física, cercana y envolvente. Los parlantes, diseñados especialmente para este espacio, están construidos en madera y cuentan con cornetas metálicas redondas que proyectan el audio con una presencia distinta.
A esta experiencia se suma La Linterna, imprenta tipográfica caleña con más de 90 años de historia, cuya gráfica popular ha marcado muros y calles de la ciudad desde 1934. En alianza con Old Parr y bajo el concepto “Que fluya por La Linterna”, el taller aporta una identidad visual que evoca los encuentros espontáneos en las calles de Cali, los atardeceres cálidos y la música compartida al aire libre. El proceso creativo, desarrollado junto al artista Ze Carrillo, se materializa en la escenografía del audio bar y en carteles impresos desde el histórico taller, conectando oficio, memoria y ciudad.
El cartel artístico de “La Clave Audio Bar” refleja ese diálogo entre tradición y actualidad. La programación contará con Zion, ícono del reguetón latino; Javier Vásquez, una de las voces más representativas de la salsa colombiana y Manuela Morales, quien suma una voz femenina a una noche pensada para recorrer distintos géneros, generaciones y memorias musicales. Una propuesta diversa que refleja la identidad caleña y el valor cultural de la Feria. La boletería para la Clave Audio Bar by Old Parr está disponible en: https://www.allticketscol.com/eventos/evento/2907.