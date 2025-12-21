Senador de EE.UU. Lindsey Graham busca tomar medidas militares si Hamás y Hezbolá siguen armados

El senador estadounidense Lindsey Graham pidió que se reanuden las acciones militares contra Hamás y Hezbolá, si no se desarman. También, acusó al grupo islamista palestino de consolidar su poder en Gaza.

Desde octubre, un frágil alto el fuego ha puesto fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, a pesar de que ambas partes intercambian acusaciones de violaciones de la tregua.

“Si Hezbolá se niega a entregar sus armas pesadas, en el futuro deberíamos emprender operaciones militares en colaboración con el Líbano, Israel y Estados Unidos, donde volaremos con Israel... para acabar con Hezbolá”, dijo Graham.

En noviembre de 2024 también entró en vigor un alto el fuego separado entre Israel y el Hezbolá libanés, después de más de un año de hostilidades, aunque Israel continúa realizando ataques en territorio libanés.

Israel ha hecho del desmantelamiento de los arsenales de ambos grupos, aliados de su archienemigo Irán, una condición clave para cualquier paz duradera.

Netanyahu respaldó plenamente estas declaraciones y elogió a Graham, a quien describió como “un gran amigo de Israel y un amigo personal”.