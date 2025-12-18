6AM W6AM W

Postura no puede ser cerrar el estadio: sec. Seguridad de Medellín por desmanes en final DIM-Nacional

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo que tampoco se puede caer en la postura de decir que la solución es que los partidos se jueguen sin ambas hinchadas.

Enfrentamientos en el Atanasio Girardot. Fotos: Captura videos redes sociales

Luego de que se acabara la final de la Copa BetPlay 2025 que dejó a Nacional campeón tras derrotar 1-0 al Medellín en el clásico paisa, se presentaron desmanes al interior del estadio en donde se vieron involucrados hinchas de ambas escuadras que se ubicaban en las tribunas norte y sur del estadio Atanasio Girardot.

Por este motivo, en los micrófonos de La W habló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, quien se refirió a la coyuntura, pues no es la primera vez que en la capital de Antioquia pasa algo de ese corte.

El secretario enfatizó en que “se tienen que individualizar las personas que posan de hinchas, pero que no son hinchas, son delincuentes, vándalos, criminales y tienen que ser tratados como tales, tienen que responder”.

Advirtió, además, que para estas personas “tiene que haber sanciones administrativas, tiene que haber las respectivas denuncias que ya estamos articulando de parte de Policía y de parte del distrito para que avancen los procesos”.

Agregó: “Tiene que haber unos compromisos y se tiene que seguir haciendo gestión para que, efectivamente, el fútbol pueda seguir siendo vivido”.

“La solución no es cerrar el estadio o jugar sin ambas hinchadas”

El secretario de Seguridad de Medellín, por su parte, mencionó que no se puede caer en soluciones “facilistas” como jugar sin ambas hinchadas o cerrar el estadio porque esa problemática entre barras va más allá del escenario deportivo.

“No podemos caer en el debate que algunos proponen de decir las dos hinchadas sí o las dos hinchadas no. El problema es si se hacen los clásicos con las dos hinchadas, pero hace seis meses hubo un partido aquí hubo una final donde había solamente uno de los equipos y también pasó algo, pero no solamente aquí, en las otras ciudades del país también”, contó.

Dijo que las peleas no se dan solo “en el estadio, las puede haber afuera, las puede haber en un barrio de alguna de las ciudades, las puede haber en otros estadios, en otras ciudades, el problema aquí no puede ser entonces la postura drástica o facilista de decir ‘cierren los estadios’“.

