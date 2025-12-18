Este estadounidense que apuesta por la democratización del internet en Colombia

El estadounidense, con su inquietud, ha llevado internet asequible a sectores de Medellín y Bogotá donde no era fácil el acceso al servicio. | Foto: Cortesía

Forrest Heath (@somos.internet) vivió hasta los 14 años en un sector rural en Carolina del Norte; su mamá cuidaba niños y su papá trabajaba como empleado de mantenimientos. “Soy hijo de campesinos, crecí en una zona rural. Todo lo que he aprendido ha sido por inquieto, porque me encanta aprender cosas nuevas y porque desde muy temprano entendí que se podía armar internet con internet”, dice.

Y es que dejó sus estudios formales a tal edad. Al cumplir 15 años, decidió irse a Washington D.C. y, mientras trabajaba gestionando alquileres por Airbnb, aprendió a construir páginas web y sobre procesos de conectividad por su cuenta.

Para Heath, el internet ha sido su fuente de conocimiento. “Soy un nerd. Me apasionó desde siempre estudiar la infraestructura de las ciudades, los puentes, los trenes y las formas en las que la gente pueda llegar a conectarse; eso construye un mundo diferente para todos. Por eso me gusta tanto el internet: porque nos conecta”.

A sus 19 años, llegó a Medellín para visitar a un amigo, se decidió quedar y descubrió en el camino que “el futuro todavía está en el futuro, es decir: hay todo por hacer. Colombia tiene muchas cosas que solucionar, pero tiene a las mejores manos, a las mejores personas para hacer un futuro mejor”, dice.

Cuatro años después fundó Somos, el orgullo de su vida, que tiene la intención de ser una ‘Biblioteca de Alejandría’, dando acceso a internet por un 30-40% de precios más bajos que la competencia a más de 70.000 clientes de Bogotá y Medellín.

La idea surgió con la necesidad de abastecer con internet de buena calidad a todos los barrios, sin importar su estrato. Heath creó arquitecturas Ethernet abiertas para convertirlas en una red urbana al servicio de los barrios populares, llevando la red troncal directamente a los hogares.

La empresa ofrece dos planes: Essential de 50.000 pesos mensuales y Pro de 100.000 pesos mensuales. En 2019, empezó vendiendo tarjetas que brindaban conectividad a las personas de la Comuna 13; hoy en día la empresa tiene 1.000 empleados. Entre ellos, Heath destaca el trabajo de sus técnicos, que “instalan el servicio en las casas; eso es vital, porque así garantizamos el mejor internet, al no tercerizar ninguno de nuestros servicios”.

La democratización que permite conectar a las personas

Cuando se le pregunta al empresario cómo logró aprender un español tan fluido, responde con una sonrisa: “La calle, parce. Era muy importante aprender a escuchar bien a la gente con la que quería trabajar”.

Sobre todo, aprender el idioma, le ha permitido aprender formas de encontrarse con Colombia, y más sobre los retos que supone el crecimiento y los cambios de internet. Para él, la fuerza de la conectividad, se expresa en la frase de Joan Manuel Serrat “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” , destaca que todos los caminos siempre valdrán la pena recorrerlos ya que “siempre se encontrará una manera de imaginar algo que pueda mejorar la vida del otro”.

De hecho, uno de los caminos que le interesa explorar es la internacionalización de Somos Internet; otro de ellos, estudiar finanzas descentralizadas y aprender tecnología blockchain, con el fin de entender mejor cómo innovar en las maneras de impulsar desarrollo en Colombia.