Uno de los capturados en Valdivia participó en el ataque con un “burro bomba” contra el Ejército

Valdivia

La Cuarta Brigada del Ejército entregó nuevos detalles de la acción de las tropas que impidieron que cuatro integrantes del ELN de la compañía Héroes de Tarazá del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro detonaran un poderoso explosivo en la vía Medellín-Costa Caribe entre Yarumal y Valdivia, sector de Ventanas, en la madrugada de este miércoles.

Lugar donde el ELN iba a detonar la caneca con exploisvos en Ventanas Ampliar

Como ya se había informado, en el lugar fueron detenidos dos hombres, uno de ellos herido alias “El Mono”, explosivista del grupo ilegal al que la fuerza pública le brindó los primeros auxilios. Dos ilegales más huyeron; uno de ellos, al parecer, con heridas graves por el cruce de disparos, al cual aún se trata de ubicar.

#Video I Captura de los dos integrantes del ELN que pretendían detonar explosivos en la vía Medellín-Costa Caribe. Entre los detenidos, alias "El Mono", explosivista involucrado en varios ataques contra la fuerza pública.

📽️Cuarta Brigada del Ejército pic.twitter.com/in7fuB0fCg — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) December 17, 2025

También se ha conocido que alias “El Mono” sería un experto explosivista encargado de instruir a otros ilegales en el uso de estos artefactos, además de ser señalado de participar en recientes ataques contra la fuerza pública, especialmente en Valdivia, Norte de Antioquia.

“Cabe resaltar que uno de estos sujetos estaría relacionado con la acción terrorista perpetrada con un burro bomba a uno de nuestros oficiales el pasado 9 de julio. La detonación de un artefacto explosivo que afectó la vía que comunica Medellín con la costa Caribe el pasado 19 de noviembre y la muerte de una integrante de la Policía Nacional el pasado 11 de junio, cuando atacaron la estación de policía del municipio de Valdivia”, señaló el general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.

Ya que la acción terrorista fue impedida gracias a información de civiles, la institución castrense solicitó a la comunidad apoyarla denunciando cualquier situación sospechosa para que sea neutralizada y evitar que la población se vea afectada.