“Necesitamos confiar más en nosotros como país”: Iris Marín

La defensora del Pueblo aseguró que Colombia enfrenta desafíos históricos que deben ocupar un lugar central en el debate público de cara a 2026, con énfasis en la equidad, la democracia y la protección de los liderazgos sociales.

Iris Marín destacó la importancia de proteger los liderazgos sociales en los territorios. | Foto: Caracol Radio

En el marco del encuentro de reconocimiento a los 100 nuevos líderes de Colombia, organizado por Prisa Media, Iris Marín, defensora del Pueblo, señaló que uno de los principales retos del país es la persistente desigualdad socioeconómica y la concentración de la riqueza. A este desafío se suma la necesidad de garantizar un proceso electoral libre, pacífico y respetuoso, tanto por parte de los grupos armados como de la ciudadanía y los movimientos políticos.

Marín también alertó sobre la continuidad de la violencia, en particular contra las mujeres, al recordar que los feminicidios y las agresiones de género siguen siendo una realidad que exige mayor atención y acciones concretas. Finalmente, destacó la importancia de asegurar condiciones de protección y respaldo estatal para los liderazgos sociales en todos los territorios, como un pilar para la defensa de las comunidades y la construcción de país.

Aquí la entrevista completa:

