“Hay que acabar con la polarización”: Diamante Eléctrico

Juan Galeano, cantante y bajista de la banda Diamante Eléctrico, manifestó en el lanzamiento de 100 Nuevos Líderes de Colombia, que desde la música también hacen un llamado a eliminar la violencia verbal que promueven algunos políticos, a quienes invitó a “trabajar por el país y por su gente”. Con ello, insiste, es posible motivar a los colombianos a votar, no desde el odio al otro, sino desde una necesidad de hacer crecer al país.

Por otro lado, Galeano indicó que únicamente a través del diálogo se puede promover la equidad en los territorios: “solo hablando podemos superar estos momentos tan difíciles que viven mucha gente, solo así podemos llegar a consensos que nos hagan ser mejores”.

A continuación encuentre la entrevista completa: