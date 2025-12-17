“El mayor reto es una participación informada y con esperanza”: Alejandra Barrios
La directora de la MOE destacó el papel de la ciudadanía y de la observación electoral para fortalecer la democracia de cara a las elecciones del próximo año.
En el marco de la presentación oficial de los 100 Nuevos Líderes de Colombia 2025, de Caracol Radio, Alejandra Barrios afirmó que el principal desafío es lograr una participación ciudadana informada y con esperanza en las elecciones de Congreso y Presidencia. Para ella, el país atraviesa un contexto complejo, marcado por la polarización y la desinformación, por lo que llamó a informarse adecuadamente y a confiar en la institucionalidad.
Además, recordó que más de 67.000 hombres y mujeres han participado durante casi 20 años en procesos de observación electoral, movidos por la convicción de construir una Colombia democrática y en paz. Subrayó que transformar el país requiere una ciudadanía comprometida, que rechace prácticas como la compra de votos, la transhumancia electoral y la financiación ilegal, y que se sume a la observación electoral para garantizar elecciones libres y transparentes.
