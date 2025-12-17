2.000 bicicletas fueron entregadas a madres cabeza de hogar como activo para fomentar la autonomía

De acuerdo con cifras recientes del DANE, el 46,5 % de los hogares del país tiene jefatura femenina, una realidad que suele estar asociada a mayores niveles de vulnerabilidad económica, informalidad laboral y sobrecarga de tareas de cuidado.

En ese contexto, la entrega de bicicletas a madres cabeza de hogar de diferentes zonas del país, realizada por Misión INALDE, se convierte en una respuesta concreta a una necesidad fundamental relacionada con la movilidad.

La iniciativa nació en 2017, cuando un grupo de egresados de INALDE Business School, en conjunto con la Universidad de La Sabana, decidió articular voluntariado, liderazgo y recursos para llegar a comunidades con barreras de acceso. Desde entonces, Misión INALDE ha beneficiado a cerca de 28.000 familias en regiones rurales, insulares e indígenas del país, consolidando un modelo que entiende la bicicleta no como un regalo, sino como un activo de movilidad y autonomía.

El alcance de la misión abarca departamentos como Huila, Tolima, Chocó, Bolívar, Amazonas, Boyacá, Santander, Antioquia, La Guajira, Cundinamarca, Atlántico, Risaralda, Valle del Cauca y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como territorios apartados como Caquetá y Vichada. En paralelo, se han implementado aulas virtuales en municipios como Solano (Caquetá), San Andrés, Zipaquirá y Chía (Cundinamarca), fortaleciendo el acceso a la educación y la formación digital en zonas vulnerables y aportando a un tejido social más sólido e inclusivo.

En su edición 2025 con el apoyo de más de 50 marcas, el foco estuvo puesto en las madres cabeza de familia, mujeres que asumen solas la responsabilidad económica y de cuidado de sus hogares.

Durante la jornada, más de 2.000 mujeres recibieron bicicletas acompañadas de acciones de bienestar integral, que incluyeron brigadas de salud, espacios de autocuidado y charlas sobre empoderamiento, empleabilidad y marca personal, orientadas a fortalecer su autonomía y capacidad de generación de ingresos.

El alcance de la convocatoria fue destacado por Obdulio Velásquez, director general de INALDE, quien señaló: “Hemos reunido a más de 2.000 mujeres, cabezas de familia, beneficiarias de este proyecto. Es momento de agradecer a las promociones de la comunidad Alumni de INALDE, a los empresarios que han buscado alegrar la Navidad e impulsar un pedal a la vez a las madres que son el sustento de sus hogares”, agregó.

Ericka Luque, madre cabeza de hogar, explicó cómo la bicicleta transforma su cotidianidad: “La bicicleta me sirve mucho para movilizarme y así reducir los costos de los transportes que cada día aumentan”, un ahorro que ahora puede destinar a atender otras necesidades de su hogar y de su hija.

Desde la coordinación de la misión, el padre Carlo Silva, capellán de INALDE Business School y líder del comité organizador, subrayó el sentido de la iniciativa: “Esta misión nace de poner el liderazgo al servicio del otro, de reconocer la dignidad de las mujeres que sacan adelante sus hogares y de ofrecerles herramientas reales que impacten su vida diaria”.

Ocho años después de su creación, Misión INALDE se consolida como una apuesta de impacto social sostenido que articula empresa, academia y sociedad civil. En un país donde el número de hogares liderados por mujeres continúa en aumento, la edición 2025 reafirma que la movilidad es una condición básica para reducir desigualdades y ampliar oportunidades, especialmente para quienes sostienen solas a sus familias.