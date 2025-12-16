Aqualia entra al mercado japonés con la modernización y operación de infraestructura hídrica

Aqualia, compañía global de gestión del ciclo del agua con presencia en La Guajira, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca, entra al mercado japonés tras adjudicarse la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua de Toyohashi y la operación durante 30 años de dos plantas potabilizadoras en la región de Aichi, ubicada a 300 kilómetros de Tokio.

El proyecto, desarrollado bajo un modelo híbrido Build-Transfer (BT) + concesión, marca un hito para Japón, al ser la primera vez que este esquema es adjudicado a un consorcio que integra una empresa occidental.

La iniciativa permitirá operar infraestructura de última generación, con tecnologías avanzadas, diseño antisísmico y soluciones sostenibles, para garantizar un servicio eficiente y resiliente.

Este logro internacional refuerza la solidez técnica y la experiencia de Aqualia como operador de servicios públicos en Colombia, actualmente, la compañía tiene presencia en 19 países y atiende a más de 45 millones de personas en todo el mundo.

En Colombia, Aqualia ha sido reconocida por Andesco por su programa BeAqualia, así como por su liderazgo en sostenibilidad e innovación, respaldado por las certificaciones ISO 9001 e ISO 45001.