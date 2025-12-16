Aqualia entra al mercado japonés con la modernización y operación de infraestructura hídrica
La compañía tiene presencia en 19 países y atiende a más de 45 millones de personas en todo el mundo.
Aqualia, compañía global de gestión del ciclo del agua con presencia en La Guajira, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca, entra al mercado japonés tras adjudicarse la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua de Toyohashi y la operación durante 30 años de dos plantas potabilizadoras en la región de Aichi, ubicada a 300 kilómetros de Tokio.
El proyecto, desarrollado bajo un modelo híbrido Build-Transfer (BT) + concesión, marca un hito para Japón, al ser la primera vez que este esquema es adjudicado a un consorcio que integra una empresa occidental.
La iniciativa permitirá operar infraestructura de última generación, con tecnologías avanzadas, diseño antisísmico y soluciones sostenibles, para garantizar un servicio eficiente y resiliente.
Este logro internacional refuerza la solidez técnica y la experiencia de Aqualia como operador de servicios públicos en Colombia, actualmente, la compañía tiene presencia en 19 países y atiende a más de 45 millones de personas en todo el mundo.
En Colombia, Aqualia ha sido reconocida por Andesco por su programa BeAqualia, así como por su liderazgo en sostenibilidad e innovación, respaldado por las certificaciones ISO 9001 e ISO 45001.