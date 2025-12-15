Gran Desfile de Navidad en Pereira reúne a 1.500 artistas y miles de espectadores

Pereira

En Pereira se realizó el Gran Desfile de Navidad, que reunió a 1.500 artistas, comparsas y carrozas de 39 colectivos culturales locales, con una participación especial de invitados provenientes de Medellín. Esta actividad, enmarcada dentro de las festividades de fin de año, convocó a miles de personas en las calles del centro de la ciudad, recorriendo un trayecto de 2,7 kilómetros, lo que confirma a la capital risaraldense como un referente nacional en eventos culturales. A los colectivos locales se sumaron seis bandas músico-marciales pertenecientes a instituciones públicas.

El Gran Desfile Navideño se ha consolidado como una apuesta liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Pereira, con el objetivo de promover el turismo y dinamizar la economía regional y local.

Al respecto, Mauricio Salazar, mandatario local, destacó la importancia de la realización de eventos de esta magnitud, señalando que fomentan la cultura, la recreación y fortalecen la identidad de la ciudad.

“Este es el segundo año que tenemos este gran desfile navideño. El primer año, el año pasado, fue un éxito y convocó a miles de familias pereiranas, lo que nos marcó la obligación de hacerlo año tras año. Hoy estamos apostándole a que Pereira se destaque a nivel nacional e internacional por tener una de las mejores navidades. Por eso decimos que Pereira tiene hoy una Navidad mágica. En Pereira están dadas las condiciones para que puedan disfrutar de una Navidad y de unas actividades decembrinas inolvidables. Vengan a Pereira, que con los brazos abiertos los estamos esperando. Estamos totalmente listos para contribuir a que, en familia, disfruten de una Navidad mágica.”

Entre los eventos y presentaciones culturales navideñas desarrollados en Pereira, se ha destacado la pista de patinaje ubicada en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, que ha recibido a más de 7.000 niños disfrutando de esta atracción sin ningún costo. En este espacio también se ha presentado una exhibición de patinaje artístico con participación de artistas mexicanos, logrando cautivar tanto a los residentes como a los turistas que visitan la ciudad.

Además, en la misma zona se encuentran las Villas Navideñas, que ofrecen una amplia propuesta gastronómica y productos de emprendimientos locales, promoviendo la economía de pequeños comerciantes y artistas de la región. La capital del Eje Cafetero se ha consolidado como un referente nacional al ser una de las primeras ciudades en encender oficialmente el alumbrado navideño, lo que refuerza su posición como destino turístico y cultural durante la temporada decembrina.