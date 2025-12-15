Avioneta se desploma en Toluca, México: al menos seis personas muertas

La caída de una aeronave tipo Cessna Citation cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el estado de México, este lunes, 15 de diciembre, deja un saldo provisional de al menos seis muertos, según informó Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó la cifra “preliminar” de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero, hacia la ciudad de Toluca en el centro del país, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Había diez personas en la avioneta: ocho pasajeros y dos de la tripulación. Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales. Rescatistas de la Cruz Roja continúan en la búsqueda de posibles víctimas.

#MUNDO | Se desplomó una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, accidente que deja al menos seis muertos de acuerdo con Protección Civil de México.



El jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, impactó con una bodega industrial y generó una inmensa…

Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que impactó con una bodega industrial y provocó un incendio que ya fue controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.

En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales y efectivos de la Guardia Nacional.

Las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.

“Nos estamos desplomando”

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: “Nos estamos desplomando”.

Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.