Ascienden a 16 los muertos por el tiroteo en Australia durante celebración judía

La Policía de Australia confirmó que 16 personas murieron, entre ellas una niña, y al menos 40 resultaron heridas en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad el domingo, 14 de septiembre, en la playa Bondi, una de las atracciones turísticas más importantes de Sydney, la ciudad con más habitantes del país.

“La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer”, dijo en X la Policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes en Australia.

#MUNDO | Sube a 16 el número de muertos por el tiroteo en la playa Bondi, ocurrido a primera hora del domingo en Sydney, Australia. La Policía de este país confirma que 40 personas también continúan hospitalizadas por el ataque calificado como un "incidente antiterrorista".



Dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa. Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos, en el que dos policías resultaron heridos.

Atacantes que perpetraron el tiroteo en Australia eran padre e hijo

Los dos presuntos atacantes eran un padre de 50 años y su hijo de 24, de acuerdo con la policía australiana.

“El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las víctimas, aún sin identificar formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Cinco heridos permanecen en estado crítico, detallaron las autoridades.

La zona continúa acordonada como escena de crimen, con un amplio despliegue policial y la intervención del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo, que ha incautado tres armas de fuego para su análisis forense.

Amplio rechazo de la comunidad internacional al tiroteo en Australia

A propósito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el ataque y lo calificó de acto “puramente antisemita”.

“Fue un ataque terrible”, declaró el presidente estadounidense durante un acto de celebración navideña en la Casa Blanca, en el que envió condolencias a las víctimas de un tiroteo en la Universidad de Brown en Estados Unidos y a los tres soldados muertos en un ataque que, asegura es responsabilidad de ISIS, en Siria.

#MUNDO | La Policía de Australia señala que los atacantes responsables del tiroteo contra una comunidad judía en playa Bondi, Sydney (Australia) eran padre e hijo. Este ataque, calificado como un "incidente terrorista" dejó 16 muertos y al menos 40 heridos, según el reporte de…

Líderes de todo el mundo condenaron este hecho, tales como el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien dijo que uno de los muertos era ciudadano de este país.

“Con inmensa tristeza nos enteramos de que nuestro compatriota Dan Elkayam se encontraba entre las víctimas del vil ataque terrorista que afectó a familias judías reunidas en la playa de Bondi, en Sídney, el primer día de Hanukkah”, dijo en redes sociales.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el rey Carlos III del Reino Unido (quien también es jefe de Estado de Australia) y su esposa, Camila, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei son algunos de los líderes mundiales que rechazaron este ataque.

Asimismo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el tiroteo y urgió al Gobierno australiano a combatir “la enorme ola de antisemitismo”. “Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana”, dijo.

Por su parte, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, relacionó el “llamamiento a un Estado palestino” por parte de Australia con el tiroteo de Sídney: “Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”.