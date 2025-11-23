Israel bombardea Beirut, capital del Líbano: al menos un muerto y más de 20 heridos

Al menos una persona murió este domingo y 21 resultaron heridas en un ataque lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, en la primera acción en meses contra esta zona del sur de la capital libanesa, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó en un escueto comunicado que “el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con una persona muerta y veintiuna heridas”, sin identificar al fallecido.

De acuerdo con la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el Ejército israelí atacó al jefe del Estado Mayor de Hezbolá, quien supuestamente lideraba “el fortalecimiento y el suministro de armas” a la organización, sin confirmar si lo han asesinado.

Hasta el momento, Hezboláno se ha pronunciado ante esta información.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también “daños considerables a automóviles y edificios”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik, e indicó que las ambulancias ya han comenzado a trasladar a los heridos.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas “fábricas de drones” de Hizbulá.

Israel sigue atacando con asiduidad y matando a presuntos miembros de Hezbolábajo el pretexto de que el grupo chií busca rearmarse, lo que el gobierno israelí califica de una violación de los términos de la tregua.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este viernes que su país está dispuesto a negociar “cualquier” acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuos ataques.

Líbano pide mediación exterior

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó este domingo a una “intervención internacional” para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo tras el ataque de hoy lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, el primero desde el pasado junio pese al alto el fuego en vigor.

“El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una iniciativa tras otra, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo”, dijo el presidente libanés en un comunicado enviado por su oficina tras la acción contra los suburbios conocidos como Dahye.

Por ello, consideró que únicamente la intervención internacional podrá evitar un mayor deterioro de la situación que pueda reavivar las tensiones en la región, así como “un mayor derramamiento de sangre”.

Aoun declaró que los ataques israelíes contra esta zona son “una prueba más de que Israel ignora los reiterados llamamientos para que cesen sus ataques contra el Líbano y se niega a implementar las resoluciones internacionales y todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a poner fin a la escalada y restablecer la estabilidad no solo en el Líbano, sino en toda la región”.