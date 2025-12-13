Murió hombre arrollado por una tractomula en carreteras de Bolívar

Varios días luchó por su vida Carlos Gabriel Támara Villalba, pero las lesiones sufridas en un accidente de tránsito, no le permitieron disfrutar la navidad con sus seres queridos.

Lo que se sabe sobre este trágico hecho, es que el hoy fallecido se desplazaba entre las poblaciones de El Carmen de Bolívar y San Jacinto, cuando una tractomula, al parecer, perdió el control y terminó arrollándolo, causando en su cuerpo múltiples traumatismos; el más considerable la amputación de sus piernas.

Ante la gravedad del hecho, Carlos alcanzó a ser conducido hasta un hospital donde su corazón dejó de latir, pese a los esfuerzos médicos. Por su parte, el conductor quedó a disposición de la fiscalía.