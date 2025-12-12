Ximena Duque: la estratega silenciosa que impulsa la revolución del software en el país

Ximena Duque (Cali, 41 años) habla de la tecnología como si fuera una columna invisible que sostiene al país y lo conecta. Desde que asumió en 2020 la presidencia de la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (@fedesoftcol), ha trabajado con la convicción de que “apostarle al software es apostarle al futuro de Colombia”.

Bajo su liderazgo, el gremio que reúne a 500 empresas del sector y que hace parte del Consejo Gremial Nacional, ha fortalecido la industria digital con una estrategia centrada en el posicionamiento del sector, la competitividad, el cierre de brechas digitales y la formación de talento.

Esa hoja de ruta ha permitido que Fedesoft forme y sensibilice en habilidades digitales a 60.000 mipymes en todo el país, implemente soluciones tecnológicas en 3.800 de ellas y realice mediciones de madurez digital a 11.000 empresas, con planes concretos para su incorporación a la transformación digital.

Además, han llegado a 21 regiones con ruedas de negocios, asesorías y acciones para dinamizar sus ecosistemas. En talento un frente que Duque considera decisivo han reentrenado a 10.000 personas en habilidades digitales, alineando esa formación con la demanda real del mercado. En materia de exportaciones, el sector de servicios informáticos alcanzó el 10% del total nacional, un aumento del 16% por encima del 2023.

Hay un programa que para ella tiene un valor especial: el Concurso Nacional de Programación, que este año completó su novena versión con la participación de 494 colegios.

Los estudiantes reciben guía y capacitaciones de universidades y empresas, y desarrollan un producto mínimo viable enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para muchos jóvenes, este concurso es la primera oportunidad de viajar, presentar un proyecto y descubrir un futuro posible dentro del mundo digital. “Esa experiencia les puede cambiar la vida”, asegura.

De raíces campesinas al liderazgo digital

Aunque hoy lidera uno de los sectores más dinámicos del país, su historia comenzó lejos de la tecnología, en un hogar con raíces profundamente rurales. Su padre es de Río Frío, Valle del Cauca; su madre, de La Merced, Caldas.

Ambos migraron del campo a la ciudad con la intención de abrirles camino a sus hijos. “Mis papás fueron los primeros en llegar a la ciudad, y yo fui la primera en ir a la universidad”, recuerda. De su madre heredó la creatividad del diseño y la confección; de su padre, la disciplina comercial. De ambos, una certeza: que todo es alcanzable con trabajo.

Estudió Economía en la Universidad Icesi y pronto salió del país. En Nueva York hizo una práctica profesional en una asociación que conectaba cámaras de comercio de países hispanohablantes.

Luego ganó una beca Erasmus Mundus para especializarse en Alemania, en un programa multicultural con estudiantes de 27 nacionalidades. Al regresar, cursó una maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad Externado. Fue en ese momento cuando apareció Fedesoft, todavía como un gremio pequeño y en formación. Entró a trabajar en el área de Innovación y luego asumió la dirección de Competitividad, donde se encargó de temas como internacionalización.

En enero de 2020, tras la renuncia de la presidenta ejecutiva, la junta la designó como encargada. Dos meses después, llegó la pandemia. “El software se convirtió en la única vía de supervivencia”, recuerda.

Desde su rol impulsó una comunicación directa con la Presidencia de la República, gestionó junto con otros gremios la compra masiva de vacunas, renegoció contratos del sector TI para mejorar tarifas y lideró una iniciativa para que cerca de 500 soluciones tecnológicas estuvieran disponibles para las empresas en crisis. Ese liderazgo firme y ágil la llevó a ser nombrada presidenta ejecutiva en propiedad meses después.

Una voz que abre camino para más mujeres y más empresas

Duque también ve en las brechas de género uno de los desafíos más urgentes. Desde Womenize, comunidad latinoamericana en la que lidera el capítulo de Tecnología, promueve programas, webinars, premios y espacios para que más mujeres puedan entrar y mantenerse en el sector.

Los datos la sostienen: solo entre el 17% y el 18% de los graduados en carreras tecnológicas son mujeres, y ese porcentaje lleva años sin variar. Aunque las empresas han logrado tener equipos con el 30% y el 35% de participación femenina, el cuello de botella está en la base. “Tenemos que entender qué pasa en esas edades tempranas y cómo acompañamos a las niñas para que no se alejen de estas áreas”.

Otro eje clave de su trabajo ha sido la internacionalización. Fedesoft acompaña empresas colombianas en ferias globales, misiones comerciales y procesos de expansión. La meta es clara: ninguna compañía del sector debería estar desconectada del mundo, afirma.

¡Hacer que las cosas pasen!

“Tal vez somos un gremio que no se toma la foto, pero hacemos que las cosas pasen”, afirma Duque. Su reto hoy es que ese impacto sea visible para que el país entienda la dimensión estratégica del software.

Las grandes conversaciones globales giran alrededor de la tecnología, y para ella Colombia no puede quedarse al margen. Si el país articula talento, empresa, academia y Estado, podría convertirse en una potencia digital de América Latina. Su misión es que ese futuro deje de ser una aspiración y se convierta en un rumbo concreto.