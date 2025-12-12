Pacto Histórico rechaza presunto acto ilegal de EE.UU. contra un carguero venezolano

En un comunicado las colectividades advierten que este tipo de actuaciones “incrementan las tensiones en la región y sientan precedentes peligrosos al emplear la fuerza por fuera de los marcos de legalidad internacional”.

También alertan sobre los impactos humanitarios que pueden derivarse de estas acciones, especialmente por el uso de procedimientos sin garantías ni debido proceso.

El Pacto Histórico y Colombia Humana llamaron a la comunidad internacional a actuar en defensa de la paz y de la soberanía de los pueblos, y rechazaron cualquier presión externa que afecte la estabilidad regional.

Las colectividades pidieron respeto a la soberanía de Venezuela y alertaron sobre riesgos de escalada en la región.