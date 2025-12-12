Nayely Waitotó convierte la biblioteca de Pizarro en un referente del Pacífico colombiano

Con apenas 37 años, Nayely Waitotó Salas, mujer afro con raíces indígenas, heredadas de los pueblos embera y wounaan, ha convertido este espacio en un proyecto cultural vivo que une tradiciones, generaciones y comunidades que antes no se encontraban, al ser la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal Lenguaje Universal, en Pizarro, Bajo Baudó, Chocó.

En 2023, su trabajo fue reconocido nacionalmente cuando la biblioteca recibió el Premio Daniel Samper Ortega del Ministerio de las Culturas.

Más de 100 niños pasan cada día por el lugar en el que Waitotó descubrió su vocación sin saberlo. Llegó en 2016 a la biblioteca y allí fue dónde recordó su niñez a la orilla del río Baudó, los cuentos de su madre, las músicas, los sabores y los relatos que la formaron.

Un método que rescata la memoria

Así nació “Pizarro lee en primera infancia”, un programa de lectura que empezó para los más pequeños y que luego se expandió a jornadas en la playa, en hamacas y esteras, con la participación de sabedores, madres comunitarias y adultos mayores.

De esas experiencias surgieron las primeras publicaciones lideradas por Waitotó, todas construidas directamente con la comunidad.

Entre ellas está el Trifásico de lenguas nativas, una cartilla trilingüe (español, embera, wounaan) que ayudó a que las comunidades indígenas se apropiaran de la biblioteca, un espacio que antes creían exclusivo para afrodescendientes. También documentó la partería afroindígena, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad, los cantos tradicionales, la cocina del Baudó y las artes y oficios locales.

La biblioteca dejó de ser un edificio: es un escenario de memoria, investigación y orgullo cultural. Y Nayely, “la tía” de más de 100 niños que la saludan por los ventanales, es la voz que articula esa identidad compartida.

Una biblioteca que une al Pacífico

Las excursiones comunitarias llevaron a los niños a visitar parteras, pescadores, carpinteros, cocineras, tejedoras y campesinos. Con ellos aprendieron sobre herramientas, plantas, rituales y formas de vida del territorio.

Las cantadoras grabaron arrullos que ahora pueden escucharse mediante códigos QR en las cartillas. Las sabedoras compartieron recetas ancestrales. Los pueblos indígenas explicaron el significado de las danzas y pigmentos que usan en sus artesanías.

Cada testimonio se convirtió en un libro, una ilustración, un relato o una actividad de memoria colectiva. Todo el pueblo participa.

Waitotó, que cursa séptimo semestre de Bibliotecología en la Universidad del Quindío, ya llevó su experiencia a Chile, donde realizó una pasantía. Asegura que su labor en Lenguaje Universal la transformó tanto como a Pizarro.

Para ella, una biblioteca es “un espacio vivo, de encuentro y diálogo”, y así lo ha demostrado. Hoy, Lenguaje Universal es un punto de unión del Pacífico afroindígena, un lugar donde convergen identidades que antes caminaban por separado y donde la memoria es la herramienta de futuro.

“Cuando me vaya, sentiré que mi paso no fue en vano”, concluye.