Llega la segunda temporada de la épica serie “Fallout”

Prime Video presenta la nueva temporada de la aclamada serie “Fallout”, que presentó una nueva escena mostrando la icónica ubicación de Novac y al favorito de los fans, Dinky el T-Rex. Lucy, El Ghoul y CX404, también conocido como Dogmeat, se enfrentan a despiadados Wastelanders mientras avanzan a través del Mojave rumbo a New Vegas.

La nueva temporada de “Fallout” retoma los acontecimientos posteriores al épico final de la primera temporada y llevará a la audiencia en un viaje por el yermo (wasteland) del Mojave hasta la ciudad post-apocalíptica de New Vegas. La tan esperada temporada de ocho episodios se estrenará el 17 de diciembre, con un episodio semanal hasta el final de la temporada el 4 de febrero de 2026, exclusivamente en Prime Video.

La serie está protagonizada por Elle Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys). La primera temporada está disponible actualmente en Prime Video lista para que los espectadores se empapen o recuerden apartes de la serie e iniciar con la nueva entrega.