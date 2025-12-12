Derechos y sensibilidades: líderes que transforman vidas desde la inclusión y la empatía

Genar Güell y Alejandra Arenas, de Best Buddies Colombia, en la presentación de los 100 Nuevos Líderes de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio

Este viernes 12 de diciembre se llevó a cabo el evento 100 Nuevos Líderes de Colombia, presentado por PRISA Media. Durante la jornada se reflexionó sobre cómo las brechas sociales, culturales y emocionales continúan marcando el rumbo de millones de colombianos. Sin embargo, tres historias demostraron que la defensa de los derechos también es un acto profundo de sensibilidad. Sus experiencias no solo conmueven: revelan caminos posibles para que el país avance desde la empatía, el acceso digno y la generación de oportunidades.

Alejandro Santos Rubino, director de contenidos de PRISA Media, lo resumió así: “Son colombianos que han hecho cosas extraordinarias, creyeron en ellos y en su país, y hoy nos están dando un ejemplo”.

Promoviendo oportunidades

Alejandra Arenas, directora de Best Buddies, evidenció que la inclusión laboral es una poderosa palanca de movilidad social.“Más de 1.200 amigos del alma incluidos laboralmente en 22 años. El 80 % proviene de los estratos 1, 2 y 3, y un gran porcentaje ha podido comprar su vivienda propia”, afirmó.

Con más de 104 empresas aliadas y 767 jóvenes vinculados con contrato formal, su modelo se sostiene en un principio clave: la inclusión transforma tanto la vida de los amigos del alma como la de los empresarios que apuestan por el talento diverso.

Genar Güell, anfitrión de comedor en El Corral e integrante del programa, aseguró que el equipo de Best Buddies se convirtió en su segunda familia. Destacó que, en un país donde percibe pocas oportunidades laborales, logró no solo acceder a un empleo formal, sino también estudiar Derecho y avanzar en su proyecto de vida.

Historias como la suya confirman que un empleo digno abre puertas que van mucho más allá del salario.

Liderazgo trans que rompe barreras en territorios olvidados

María Victoria Palacios, lideresa del Chocó. | Foto: Caracol Radio

Desde el Pacífico colombiano, María Victoria Palacios ha construido puentes de protección y reconocimiento para niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, quienes enfrentan desigualdades históricas.

“El día que muera va a haber un legado de ese rol transformador que dejé en el territorio, apostándole a que niños, niñas, jóvenes y madres hablen de sus derechos”, expresó.

Su labor no solo acompaña a quienes buscan apoyo, sino que también exige garantías, acceso digno y espacios seguros en zonas que pocas veces ocupan un lugar central en las agendas nacionales.

Conversaciones honestas para sanar la salud mental masculina

Juan Pablo Raba, creador del podcast 'Los hombres si lloran', en la presentación de los 100 Nuevos Líderes de Colombia. | Foto: Caracol Radio

Juan Pablo Raba llevó la defensa de derechos a un terreno íntimo: el de las emociones y la salud mental de los hombres. Su proyecto nació a partir de una experiencia personal.

“Mi propia crisis de mediana edad y la necesidad de crear un espacio donde las vulnerabilidades se conviertan en fortaleza”, explicó.

Su propósito es generar un refugio de escucha y palabras, convencido de que, aunque no se puede resolver la vida de los demás, tender un puente de empatía puede aliviar a quien está al otro lado.

Pese a su trayectoria como actor, Raba resalta la autenticidad de este ejercicio: “Aquí no hay personaje; solo funciona si hay reciprocidad en la honestidad y la vulnerabilidad”.

En un país donde históricamente a los hombres se les ha enseñado a callar, su propuesta invita a hablar, sentir y acompañar.

Aunque sus caminos son distintos, estos tres líderes coinciden en algo esencial: defender derechos también implica tocar el corazón de las personas.

Un empleo digno, un espacio seguro o una conversación honesta pueden transformar lo que parecía imposible.

La sensibilidad y el respeto se consolidan, así como una fuerza que cuida, dignifica y mueve al país.