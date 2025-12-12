César Caicedo, el líder que redefinió el negocio dulcero de Colombina

En un mercado donde lo digital domina las conversaciones empresariales, una compañía tradicional demuestra que la experiencia también puede reinventarse. Colombina, uno de los mayores fabricantes de dulces en América Latina, ha mantenido su fuerza gracias al relevo generacional de la familia Caicedo. Desde que César asumió la presidencia en 2002, con apenas 33 años, ha sido reconocido como el encargado de actualizar la organización sin romper con sus raíces. Él prefiere verlo de otra manera: la visión social que los ha caracterizado siempre ha estado ahí, solo que hoy se mide con herramientas y estándares globales.

Un modelo basado en sostenibilidad y equidad

La empresa conserva un lugar destacado entre las compañías de alimentos más sostenibles del mundo, figurando por noveno año consecutivo en el anuario S&P Global 2025. A esto se suma la calificación perfecta del Sello Equipares (100/100), otorgada por el Ministerio del Trabajo con apoyo técnico del PNUD, que reconoce esfuerzos para cerrar brechas de género.Para Caicedo, este avance implica algo más que cifras: también ha significado impulsar cambios culturales que permitan a más mujeres acceder a oficios tradicionalmente asociados a hombres dentro de la industria.

Una apuesta que transformó al norte del Cauca

Uno de los capítulos más significativos en la historia reciente de la multinacional se dio tras la creación de incentivos tributarios en 1995. La familia decidió instalar una moderna planta de galletas y pasteles en Santander de Quilichao, una zona marcada por la violencia del conflicto armado. Hoy esa instalación conocida como Colombina es la mayor fuente de empleo, con 1.200 puestos directos, una granja solar de 4.890 paneles que cubre una cuarta parte de sus necesidades energéticas y un sistema de reciclaje que reaprovecha el 95% de sus residuos.Desde allí se producen dulces icónicos como el Bom Bom Bun y la crema esparcible Nucita, parte esencial de la identidad de Colombina en el mundo.

A sus 57 años, Caicedo reconoce que dirigir una empresa familiar es un desafío que pocas logran superar. “El 80% no llega a la tercera generación”, suele recordar. Por eso ha trabajado en construir una operación moderna, profesional y alineada con tendencias administrativas, tecnológicas y de relacionamiento con los accionistas, a quienes considera un grupo clave para mantener los objetivos de largo plazo.

Economista con maestría en finanzas de la Universidad de Tufts, relata con frecuencia la historia que dio origen a Colombina. En 1927, su abuelo ideo un negocio para aprovechar excedentes de azúcar, proyecto que casi desaparece con el colapso de 1929. Aun así, el fundador fue el único en persistir hasta que la economía colombiana se recuperó en 1932.Esa resiliencia es hoy uno de los cimientos del liderazgo de César, descrito por quienes lo conocen como un ejecutivo que se mueve con la misma naturalidad entre reuniones internacionales y conversaciones con operarios en planta.

Esa cercanía también ha impulsado iniciativas para dinamizar el desarrollo regional. A través de la Fundación Colombina y junto a otras entidades, surgió Big Brother Emprendedores, un programa que fortalece pequeños negocios en zonas como Santander de Quilichao, Tuluá y sus alrededores, territorios históricamente afectados por altos niveles de violencia.

Al final, su visión del negocio se condensa en una frase que resume la esencia de la compañía: Colombina busca llevar felicidad a la gente a través del sabor.

César Augusto Caicedo es uno de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: